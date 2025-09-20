ERR: росія понад 40 разів порушувала повітряний простір Естонії з 2014 року

Хоча всі три балтійські держави мають власні повітряні сили, у них немає винищувачів.

Повітряні Сили Естонії повідомили, що три російські літаки МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії у п’ятницю, були далеко не першими. З 2014 року російські військові літаки порушували повітряний простір Естонії понад 40 разів.

Про це повідомляє 20 вересня Естонське національне телерадіомовлення(ERR).

Порушення фіксуються з тог часу, як НАТО розширило свою ротаційну місію повітряної поліції у Балтії на Естонію у 2014 році після вторгнення росії в Крим. До цього літаки союзників базувалися лише у Литві. Кількість вторгнень у повітряний простір Естонії досягла піку у 2016 році, становивши 10, а з 2019 року їх було п’ять або менше. У 2023 та 2024 роках порушень не зафіксовано.

Хоча всі три балтійські держави мають власні повітряні сили, у них немає винищувачів. Місія НАТО забезпечує охорону повітряного простору регіону. Літаки НАТО й надалі регулярно піднімаються у повітря для контролю за російськими літаками, що пролітають поблизу повітряного простору альянсу.

Зазвичай екіпажі російських літаків літають із вимкненими транспондерами. Вони не подають передпольотні плани та не встановлюють двостороннього радіозв’язку з диспетчерською службою.

Пояснюючи, чому росія порушує повітряний простір Естонії, командир штабу Повітряних сил Естонії полковник Яанек Лехісте сказав виданню ERR News минулого року: «Важко знайти суто військове раціональне пояснення такій поведінці. Найімовірніше, йдеться про демонстрацію сили та послання».

Тоні Лоуренс, керівник Програми оборонної політики та стратегії Міжнародного центру оборони і безпеки (ICDS) у Таллінні, заявив, що росія досягає кількох цілей такими діями.

«Це заява про те, як росія бачить суверенітет Естонії. Це перевірка реакції місії повітряної поліції НАТО і змушення її піднімати літаки для перехоплення порушників. А також це тактика гібридної війни – частина поширення невизначеності й страху в сусідніх державах», – сказав він ERR News у 2024 році.

Колишній керівник Повітряних сил Естонії полковник Яак Тар’єн сказав газеті Postimees, що немає «жодного сумніву», що п’ятничні порушення були «навмисною дією».

«У попередні роки, коли траплялися порушення поблизу острова Вайндлоо, коли у повітряний простір Естонії заходили лише на кілька десятків секунд, – там можна було поставити під сумнів, чи це було навмисно, чи через посереднього пілота», – сказав він у суботу (20 вересня).

Тар’єн також пояснив, чому саме Вайндлоо стає місцем порушень.

«З точки зору організації повітряного простору, біля Вайндлоо залишилася спадщина радянських часів – Санкт-Петербурзький район інформації про польоти (FIR) і Талліннський район інформації про польоти не збігаються з національними кордонами. Тож частина естонського повітряного простору біля Вайндлоо потрапляє до Санкт-Петербурзького району інформації про польоти», – пояснив він.

«Понад 20 років тому Естонія мала план спершу завершити визначення сухопутного кордону, а потім почати переговори про реорганізацію FIR. З відомих причин вести конструктивні переговори з Росією вже досить давно неможливо».

Тар’єн нагадав, що Росія здійснила подібний інцидент у 2004 році, за кілька тижнів до вступу Естонії до НАТО: «Тоді два винищувачі Су-27 пролетіли над Талліннською затокою, лише за кілька кілометрів від міста».