Естонія, Латвія та Литва готують плани евакуації на випадок воєнної загрози з боку рф

В умовах зростання військових загроз та стратегічної вразливості регіону уряди готуються до надзвичайних сценаріїв.

Естонія, Латвія та Литва розробляють сценарії надзвичайного реагування, зокрема масової евакуації цивільного населення, у разі потенційної агресії з боку росії.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційні особи та місцеві джерела.

Хоча жодна з трьох країн наразі не має докладних планів переселення людей за межі своїх кордонів, підготовка до найгірших сценаріїв активізувалася на тлі триваючої війни в Україні та зростання російських військових витрат.

"Ми повинні враховувати ризик ізоляції регіону", - заявив Івар Май, радник рятувального департаменту Естонії, маючи на увазі стратегічно важливий

Зазначимо,і що Сувалкський коридор це єдиний сухопутний шлях із країн Балтії до решти території НАТО.

Балтійські держави, які були анексовані СРСР під час Другої світової війни, подвоїли свої оборонні бюджети після вторгнення рф в Україну у 2022 році. Хоча Кремль запевняє, що не планує нападати на НАТО, у регіоні це викликає дедалі менше довіри.

У документах та відкритих обговореннях ідеться про такі загрози, як диверсії проти комунікацій і транспортної інфраструктури, масовий наплив біженців або провокації на кордоні, внутрішні заворушення серед російськомовних громад, а також хвилі дезінформації, які можуть спровокувати паніку та втечу населення.

Уряд Естонії вже готує план евакуації близько 10% населення (понад 140 тис. осіб) у тимчасові притулки. Частина людей, ймовірно, переїде до родичів.

Місто Нарва це російськомовне прикордонне місто на 50 тисяч жителів розглядається як одне з потенційно найуразливіших. Дві третини мешканців можуть бути евакуйовані, зокрема щонайменше половина за рахунок державної підтримки.

У Латвії, за оцінками заступника голови Державної пожежно-рятувальної служби Іварса Накуртса, до третини з 1,9 млн жителів країни можуть бути змушені залишити свої домівки в разі ескалації.

Фізичне переселення поза межі країн може бути ускладнене. Країни Балтії мають лише кілька основних доріг до Польщі через згаданий Сувалкський коридор. У разі війни пріоритет отримає військова техніка, тож евакуація цивільного населення може бути обмеженою.