Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія, Латвія та Литва готують плани евакуації на випадок воєнної загрози з боку рф

10 жовтня 2025, 13:54
Естонія, Латвія та Литва готують плани евакуації на випадок воєнної загрози з боку рф
Фото: ru.delfi.lt
В умовах зростання військових загроз та стратегічної вразливості регіону уряди готуються до надзвичайних сценаріїв.

Естонія, Латвія та Литва розробляють сценарії надзвичайного реагування, зокрема масової евакуації цивільного населення, у разі потенційної агресії з боку росії. 

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційні особи та місцеві джерела.

Хоча жодна з трьох країн наразі не має докладних планів переселення людей за межі своїх кордонів, підготовка до найгірших сценаріїв активізувалася на тлі триваючої війни в Україні та зростання російських військових витрат.

"Ми повинні враховувати ризик ізоляції регіону", - заявив Івар Май, радник рятувального департаменту Естонії, маючи на увазі стратегічно важливий 

Зазначимо,і що Сувалкський коридор це єдиний сухопутний шлях із країн Балтії до решти території НАТО.

Балтійські держави, які були анексовані СРСР під час Другої світової війни, подвоїли свої оборонні бюджети після вторгнення рф в Україну у 2022 році. Хоча Кремль запевняє, що не планує нападати на НАТО, у регіоні це викликає дедалі менше довіри.

У документах та відкритих обговореннях ідеться про такі загрози, як диверсії проти комунікацій і транспортної інфраструктури, масовий наплив біженців або провокації на кордоні,  внутрішні заворушення серед російськомовних громад, а також хвилі дезінформації, які можуть спровокувати паніку та втечу населення.

Уряд Естонії вже готує план евакуації близько 10% населення (понад 140 тис. осіб) у тимчасові притулки. Частина людей, ймовірно, переїде до родичів.

Місто Нарва це російськомовне прикордонне місто на 50 тисяч жителів розглядається як одне з потенційно найуразливіших. Дві третини мешканців можуть бути евакуйовані, зокрема щонайменше половина за рахунок державної підтримки.

У Латвії, за оцінками заступника голови Державної пожежно-рятувальної служби Іварса Накуртса, до третини з 1,9 млн жителів країни можуть бути змушені залишити свої домівки в разі ескалації.

Фізичне переселення поза межі країн може бути ускладнене. Країни Балтії мають лише кілька основних доріг до Польщі через згаданий Сувалкський коридор. У разі війни пріоритет отримає військова техніка, тож евакуація цивільного населення може бути обмеженою.

 

ЛитваЛатвіяЕстоніявійна росія

Останні матеріали

Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О’Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється