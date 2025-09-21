Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Естонія скликає Радбез ООН

21 вересня 2025, 15:15
Естонія скликає Радбез ООН
Фото: Укрінформ
Обговорять порушення повітряного простору літаками рф
У понеділок, 22 вересня, Рада Безпеки ООН проведе позачергове засідання через порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.
 
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії.
 
Як ідеться у заяві відомства, три озброєні російські літаки 19 вересня на 12 хвилин увійшли до повітряного простору країни, порушивши її територіальну цілісність та принципи Статуту ООН, який забороняє погрозу або застосування сили.
 
"Такі дії росії підривають принципи, що мають ключове значення для безпеки всіх членів ООН, і важливо обговорити їх саме у Раді Безпеки", – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
 
Це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна офіційно просить про скликання екстреного засідання Ради Безпеки.

 

ООНЕстоніявійна в Україніросія окупанти

