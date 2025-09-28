Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Естонія виділяє 10 млн євро на ініціативу PURL для оборони України

28 вересня 2025, 16:57
Фото: Scanpix / Postimees
PURL – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
Естонія виділяє 10 млн євро на зміцнення оборони України у рамках ініціативи НАТО PURL.
 
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
 
"Оскільки росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряні теракти проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру", — ідеться у повідомленні глави естонського МЗС.
 
PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
