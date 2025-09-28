Естонія виділяє 10 млн євро на ініціативу PURL для оборони України

PURL – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.

Естонія виділяє 10 млн євро на зміцнення оборони України у рамках ініціативи НАТО PURL.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Оскільки росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряні теракти проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру", — ідеться у повідомленні глави естонського МЗС.

PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.