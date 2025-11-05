Таллінн продовжує активно підтримувати Україну у війні з росією.

Естонія планує виділити 3 мільйони євро для закупівлі та підтримки систем супутникового зв’язку Starlink, які забезпечують критичну комунікацію українських військових і цивільних структур під час війни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

"Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні", - йдеться у пості.

Під час переговорів сторони також обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств.

"Цінуємо участь Естонії в ініціативі PURL. Україна готова долучатися до проєктів у межах європейської ініціативи SAFE, що сприятиме розвитку оборонно-промислових комплексів обох країн. Також обговорили підготовку українських військових у межах операції Legio," - зазначив Шмигаль.

Раніше, у серпні, Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні послуг супутникового зв’язку Starlink та пов’язаного обладнання на суму близько 150 мільйонів доларів.

Минулого тижня ми писали, що Естонія виділила €150 тисяч на підтримку енергосистеми України.