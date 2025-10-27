Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Естонія виділила €150 тисяч на підтримку енергосистеми України

27 жовтня 2025, 14:29
Посилення відбувається, коли росія продовжує атаки на інфраструктуру.

Естонія надала Україні 150 тисяч євро для підтримки енергетичної системи та Фонду підтримки енергетики.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час спільної пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві, повідомляє агенція Укрінформ.

Цахкна підкреслив, що напередодні зими росія продовжує брутальні атаки на енергетичну інфраструктуру України, тероризуючи цивільне населення.

Міністр додав, що раніше Естонія вже надала близько 700 тисяч євро на підтримку української енергетики. 

"А зараз ми виділяємо ще 150 тисяч євро на підтримку енергетичної системи та Фонду підтримки енергетики", - зазначив він.

Зранку понеділка стало відомо, що ​​глава МЗС Естонії прибув до Києва для обговорення підтримки України.

 

