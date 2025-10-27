Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава МЗС Естонії прибув до Києва для обговорення підтримки України

27 жовтня 2025, 12:22
Глава МЗС Естонії прибув до Києва для обговорення підтримки України
Фото: Scanpix / Postimees
Вони мають обговорити міжнародну допомогу та підготовку до головування Естонії у Нордично-Балтійській вісімці.

В понеділок, 27 жовтня, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прибув із робочим візитом до Києва. 

Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Почав свій візит до Києва, запаливши свічку разом із моїм добрим колегою та другом Андрієм Сибігою, щоб вшанувати пам’ять хоробрих захисників України, які віддали своє життя, чинячи опір імперським амбіціям лідера кремля", - йдеться у пості. 

Під час зустрічі з естонським колегою глава МЗС України Андрій Сибіга обговорив актуальну ситуацію на фронті, терор рф проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури, а також шляхи зміцнення стійкості України та посилення тиску на москву.

"Ми також обговорили використання заморожених російських активів, відповідальність за злочин агресії, вступ України до ЄС, відновлення країни та взаємовигідну співпрацю в рамках механізму SAFE", – написав Сибіга.

Наступного року Естонія очолить Нордично-Балтійську вісімку (NB8), групу союзників України, що, за словами Сибіги, відкриває нові можливості для підтримки Києва.

Український міністр також подякував Естонії за виділення 10 мільйонів євро в рамках ініціативи PURL та за постійну підтримку енергетичної стійкості України, особливо напередодні зими.

"Естонія підтримує нас з перших днів повномасштабної війни росії – і навіть раніше – демонструючи непохитну підтримку та принципове лідерство. Я глибоко вдячний міністру Цахкні за його особисту активну роль у мобілізації міжнародного тиску на агресора та захисті спільних цінностей, які об’єднують наші народи", – наголосив Сибіга.

 
Естоніяпідтримка України

