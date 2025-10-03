Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Естонська розвідка: росія готує удари по енергетиці України цієї зими

03 жовтня 2025, 20:16
Фото: aa.com.tr
Естонський розвідник попереджає про підвищений ризик атак саме на енергетичну інфраструктуру.

У майбутню зиму росія, ймовірно, посилить удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України з метою завдати максимальних страждань цивільному населенню, оскільки наразі у рф для цього більше ресурсів, ніж раніше. Таку оцінку дав глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Ківісельг вважає, що в найближчий період загальна картина бойових дій навряд чи зазнає кардинальних змін: російські підрозділи продовжать тиск по всій лінії фронту та шукатимуть локальних тактичних успіхів. Водночас оборонні рубежі України загалом утримуються, і немає свідчень, що рф зможе досягти значного прориву у найближчі тижні.

Естонський розвідник попереджає про підвищений ризик атак саме на енергетичну інфраструктуру. За його словами, такі удари відповідають усталеній сезонній тактиці й тепер посилюються через збільшення кількості засобів дальнього ураження у розпорядженні росіян.

Ключовим джерелом занепокоєння Ківісельга він назвав можливі асиметричні операції, спрямовані на порушення стабільної роботи українських АЕС. Мета, за його словами, — організувати масштабну диверсію, відволікти ресурси України та її міжнародних партнерів і змусити країну концентруватися на ліквідації наслідків можливої ядерної аварії.

"Ліквідація наслідків великої ядерної аварії та регіонального радіоактивного зараження вимагала б мобілізації всіх внутрішніх ресурсів і призвела б до зупинки оборонних операцій", — попередив Ківісельг, наголосивши також, що доставка міжнародної гуманітарної допомоги в таких умовах може стати надзвичайно небезпечною.

