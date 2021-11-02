Facebook почне показувати менше політичного контенту для користувачів з низки країн

Компанія Facebook заявила, що протягом найближчих тижнів тимчасово зменшить кількість політичного контенту у стрічках своїх користувачів у Канаді, Бразилії та Індонезії та США.

Засновник соціальної мережі Марк Цукерберг ще у січні заявляв про можливість модерування контенту на політичну тематику, повідомляє "Громадське". У компанії заявляли, користувачі часто скаржились на те, що політика займала більшу частину їхньої новинної стрічки у Facebook.

Тож у компанії вирішили зменшити частку таких публікацій. Політичні повідомлення не будуть показувати у стрічках користувачів, але зі сторінок авторів їх видаляти не будуть.

Зокрема спершу тимчасово зменшаться розповсюдження політичного контенту для невеликої частки користувачів у ​​Канаді, Бразилії та Індонезії та найближчими тижнями у США.

"Протягом наступних кількох місяців ми працюватимемо над тим, щоб краще зрозуміти різноманітні уподобання людей щодо політичного змісту та перевірити низку підходів на основі цих уявлень", - заявили у Facebook.

Під час тестів Facebook не чіпатиме повідомлення про COVID-19 від ВООЗ, національних та регіональних агентств та служб охорони здоров'я обраних країн. Також під модерацію не будуть підпадати повідомлення від офіційних державних установ.

"Наша мета - зберегти для людей можливість знаходити та взаємодіяти з політичним контентом у Facebook, одночасно поважаючи запити кожної людини щодо нього у стрічці новин", - йдеться у заяві компанії.

Марк Цукерберг також заявив, що напередодні виборів у США Facebook перестав рекомендувати політичні спільноти для американських користувачів. Згодом цю політику хочуть поширити для всіх.

"Щоб внести ясність: це продовження роботи, яку ми вже деякий час ведемо, щоб "знизити температуру" та знеохочувати поширення суперечок та спільнот, що викликають чвари", - сказав він.

Наразі, за даними компанії, серед користувачів Facebook у США політичний контент становить лише близько 6% від того, що люди бачать своїй стрічці. Однак навіть такий невеликий показник має значний вплив. Поки політичний контент не почали модерувати, Facebook пропонує людям налаштувати свою стрічку за допомогою вже доступних інструментів.

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