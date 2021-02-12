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Facebook повертає рекламу криптовалют

Ми робимо це, тому що криптовалютний ринок продовжує розвиватися та стабілізуватися протягом останніх років. Спостерігається більше державного регулювання, які встановлюють більш чіткі правила для їхньої галузі
Соцмережа Facebook вирішила скасувати тривалу заборону на рекламу компаній, що займаються криптовалютами.
Facebook повертає рекламу криптовалют Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє CNBC.
 
Нещодавно компанія дозволила подавати компаніям заявки на розміщення реклами, для чого необхідно було подати одну з трьох дозволених ліцензій.
 
Тепер Facebook розширив кількість дозволених ліцензій для компаній, що займаються криптовалютами, з 3 до 27. Без ліцензії компанії, як і раніше, не мають права рекламувати свої послуги.
 
"Ми робимо це, тому що криптовалютний ринок продовжує розвиватися та стабілізуватися протягом останніх років. Спостерігається більше державного регулювання, які встановлюють більш чіткі правила для їхньої галузі", – йдеться у заяві компанії.
 
Facebook заборонив рекламу криптовалют у січні 2018 року, але згодом дещо пом’якшила цю заборону в травні 2019 року. Заборона не дозволяла стартапам у сферах криптовалют та блокчейну рекламувати свою роботу та охоплювати потенційних клієнтів у Facebook та Instagram.
 
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02 12 2021 15:55
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