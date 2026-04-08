Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ФБР попереджало про іранську загрозу в США, Трамп її ігнорував – Reuters

08 квітня 2026, 13:41
ФБР попереджало про іранську загрозу в США, Трамп її ігнорував – Reuters
У березні 2026 року Федеральне бюро розслідувань (ФБР) попереджало федеральні правоохоронні органи США про підвищену загрозу з боку Ірану для об’єктів на території країни, однак Білий дім мінімізував можливість атак.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з доповіддю від 20 березня, ФБР та інші федеральні розвідувальні агентства зазначали, що іранський уряд становить постійну загрозу для військових та урядових службовців США, будівель, єврейських та ізраїльських установ, а також іранських дисидентів на території Сполучених Штатів.

Водночас ФБР та Національний контртерористичний центр не виявили масштабних загроз для широкої громадськості, а президент США Дональд Трамп у публічних заявах применшував ризики. Зокрема, 11 березня, відповідаючи на запитання щодо можливої атаки Ірану на США, він зазначив: «Ні, не турбує».

У доповіді також наголошується, що Іран у минулі роки намагався викрасти та навіть вбити американських громадян. Для цього використовували різні методи — від вогнепальної зброї до ножових поранень, наїздів автомобілями, вибухів, отруєнь, удушень та підпалів.

ФБР відзначає, що Тегеран віддає перевагу агентам із легальним доступом до США, а також відстежує соціальні мережі, прямі трансляції та картографічні додатки для вибору цілей і оцінки заходів безпеки.

СШАФБРІран

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється