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Financial Times пояснила, навіщо Сі Цзіньпін зателефонував Зеленському

28 квітня 2023, 12:35
Financial Times пояснила, навіщо Сі Цзіньпін зателефонував Зеленському
3 місце. Голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: AFP
Дзвінок став спробою применшити негативний вплив заяви дипломата Лу Шає.

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрічався або дзвонив до владіміра путіна не менше п'яти разів після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Але його перший дзвінок Володимиру Зеленському відбувся лише цього тижня, за кілька днів після того, як китайський посол розлютив Європу, поставивши під сумнів суверенітет пострадянських держав.

Про це пише Financial Times.

"Після коментарів посла в Парижі їм потрібно якось відшкодувати збитки", — упевнені у ЄС.

Крім того, слова китайського посла зіпсували репутацію КНР у Європі.

Китайська влада зрозуміла, що необхідно зробити кроки назустріч Україні, аби переконати Європу у своїй щирості щодо нейтралітету у війні та підтримки незалежності та територіальної цілісності України.

"Китай хоче принаймні мати право голосу в Україні після конфлікту, щоб запобігти повному повороту України на Захід у процесі постконфліктного державного будівництва", — йдеться у статті FT.

Це особливо важливо, оскільки ЄС розпочинає роботу над новою політикою щодо Китаю, яка, як очікується, буде завершена до кінця червня.

"росія може не виграти цю війну, - сказав Ю Цзе, старший науковий співробітник з Китаю в Азіатсько-Тихоокеанській програмі Chatham House. - Китай хоче принаймні мати право голосу в Україні після конфлікту, щоб запобігти повному повороту України на Захід у процесі постконфліктного державного будівництва”.

Як зазначає Financial Times, у годинній бесіді між президентами, першою з початку війни, Китай також заявив, що направить спеціального посланця до України, що є його найрішучішим кроком на шляху до спроби виступити посередником у конфлікті. Обрана людина - Лі Хуей, дипломат-ветеран і колишній посол у Москві, який наразі є спеціальним представником китайського уряду з євразійських справ.

До того ж, Пекін заявив, що під час телефонної розмови Сі знову заявив про незгоду Китаю з будь-яким застосуванням ядерної зброї у війні. "Ніхто не виграє ядерної війни", - сказав Сі Зеленському.

Протидія Китаю застосуванню ядерної зброї - одна з небагатьох областей, у яких він відкрито розходиться з путіним, який неодноразово загрожував її застосуванням. Загалом, за словами аналітиків, цей заклик є "фланговим рухом" Китаю з метою заручитися підтримкою проти свого головного противника, США, з якими він веде все більш напружену конкуренцію у всьому, від Тайваню та Південно-Китайського моря до економіки та передових технологій.

 

КитайСі Цзіньпінзеленськийвійна в Україніросія окупанти

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