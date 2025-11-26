Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія долучається до міжнародної коаліції для зміцнення українського флоту

26 листопада 2025, 18:11
Фінляндія долучається до міжнародної коаліції для зміцнення українського флоту
Раніше країна долучалася до коаліцій у сферах артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен ухвалив рішення про участь країни у Військово-морській коаліції під керівництвом Великої Британії та Норвегії. Її основна мета — підтримка розвитку Військово-морських сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Наразі до її складу входять 17 країн.

"Ми приєднуємося до коаліцій з розвитку потенціалу лише після ретельного розгляду кожного випадку, завжди переконуючись, що наш внесок достатній, ефективний і справді додає цінність у зміцненні військового потенціалу України", — заявив міністр Хаккянен.

Як зазначають у міністерстві, Фінляндія раніше долучалася до коаліцій у сферах артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій. Метою таких міжнародних коаліцій є надання довгострокової підтримки Україні. Вони разом з українською стороною планують і керують розвитком майбутніх можливостей Збройних Сил України.

