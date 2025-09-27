Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія і Швеція створили спільну ударну бригаду чисельністю 5 тисяч

27 вересня 2025, 18:11
Фінляндія і Швеція створили спільну ударну бригаду чисельністю 5 тисяч
Фото: korrespondent.net
Війська розміщені у фінській Лапландії поблизу російського кордону.

Формування покликане зміцнити оборону північного флангу НАТО та забезпечити швидку відповідь у разі ескалації з боку пф.

Про це інформує Iltalehti.

Основу нового підрозділу становлять військові зі шведської Норрботтенської механізованої бригади — досвідченого з’єднання, що спеціалізується на бойових діях у складних арктичних та зимових умовах. Структура бригади включає п’ять батальйонів і допоміжні підрозділи.

Для підвищення бойової готовності в регіоні заздалегідь розгорнуто озброєння, зокрема шведські самохідні артилерійські установки Archer, здатні уражати цілі на відстані до 50 км.

У разі загрози бригада отримає потужну авіаційну підтримку з боку союзників по НАТО, передусім Великої Британії. Йдеться про винищувачі Eurofighter Typhoon і F-35, а також ударні вертольоти Apache, які забезпечать повітряне прикриття та підвищать ефективність оборони.

Окрім ударної бригади, на постійній основі в регіоні перебуватимуть 5–7 тисяч фінських військових, які формують додатковий оборонний компонент.

За оцінками джерел фінського видання Iltalehti, загальна чисельність новостворених сил відповідає масштабам російської військової присутності на півночі, що є важливим фактором стримування у контексті зростання напруги в Арктиці.

 
