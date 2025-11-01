Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінляндія отримає першу нову верф за 30 років

01 листопада 2025, 18:28
Фінляндія отримає першу нову верф за 30 років
Фото: istopoli.com
Її планують звести в місті Марієгамн на Аландських островах.

Проєкт реалізують уряд Аландських островів та компанія Suomen Saaristovarustamo, які вже підписали протокол про наміри щодо створення нової суднобудівної компанії AxYards. 

Про це повідомляє фінська національна телерадіокомпанія Yle.

Якщо плани буде втілено, AxYards стане першим новозбудованим сухим доком у Фінляндії за понад 30 років.

Майбутня верф матиме басейн завдовжки 110 метрів і завширшки 20 метрів. Вона обслуговуватиме судна, що працюють у фінському архіпелазі, від місцевих поромів до середніх вантажних кораблів.

Зростання попиту на ремонтні потужності такого розміру пояснюють тим, що багато суден у регіоні є занадто великими для малих верфей, але надто малими для великих суднобудівних комплексів.

Очікується, що верф AxYards буде введена в експлуатацію й прийме перші судна до кінця третього кварталу 2027 року.

Нагадаємо, останнім часом Фінляндія активно розвиває суднобудівну галузь: після зустрічі президентів Дональда Трампа та Александра Стубба США і Фінляндія домовилися про будівництво 11 нових криголамів для американського флоту.

 

Фінляндіяверф

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється