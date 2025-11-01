Фінляндія отримає першу нову верф за 30 років

Її планують звести в місті Марієгамн на Аландських островах.

Проєкт реалізують уряд Аландських островів та компанія Suomen Saaristovarustamo, які вже підписали протокол про наміри щодо створення нової суднобудівної компанії AxYards.

Про це повідомляє фінська національна телерадіокомпанія Yle.

Якщо плани буде втілено, AxYards стане першим новозбудованим сухим доком у Фінляндії за понад 30 років.

Майбутня верф матиме басейн завдовжки 110 метрів і завширшки 20 метрів. Вона обслуговуватиме судна, що працюють у фінському архіпелазі, від місцевих поромів до середніх вантажних кораблів.

Зростання попиту на ремонтні потужності такого розміру пояснюють тим, що багато суден у регіоні є занадто великими для малих верфей, але надто малими для великих суднобудівних комплексів.

Очікується, що верф AxYards буде введена в експлуатацію й прийме перші судна до кінця третього кварталу 2027 року.

Нагадаємо, останнім часом Фінляндія активно розвиває суднобудівну галузь: після зустрічі президентів Дональда Трампа та Александра Стубба США і Фінляндія домовилися про будівництво 11 нових криголамів для американського флоту.