Стубб: Україна може отримати "несприятливий компроміс" замість справедливого миру

Майбутня мирна угода може не відповідати очікуванням Києва, адже переговори просуваються у форматі складних компромісів.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що майбутня мирна угода для України може виявитися "компромісною і несправедливою", навіть попри підтримку Заходу.

Про це він сказав в інтерв’ю фінському mtvuutiset.

Стубб визнав, що був розчарований, побачивши первинну версію 28-пунктового мирного плану, який уже викликав занепокоєння в європейських столицях через ризик невигідних для України положень.

"Реальність така, що мир може бути добрим, поганим або компромісним. Не всі умови справедливого миру будуть виконані", - заявив президент.

Він наголосив, що Фінляндія має бути готовою до моменту укладення миру та до того, що його умови можуть не відповідати очікуванням останніх років. Водночас Стубб підкреслив, що його країна здатна відіграти важливу роль у майбутніх гарантіях безпеки, адже фінські оборонні сили є одними з найпотужніших у Європі.

Президент нагадав, що успішні мирні переговори можливі лише за умови сильної позиції України на полі бою та стабільної підтримки союзників.

Заява Стубба вкотре підкреслює: навіть паралельно з мирними консультаціями Києву та партнерам доведеться посилювати обороноздатність, щоб уникнути нав’язування несприятливих рішень.

Останні тижні українська делегація вже провела кілька раундів контактів із представниками США щодо деталей мирного плану.