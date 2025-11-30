Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія спільно з Британією розпочала військові навчання поблизу кордону з рф

30 листопада 2025, 11:53
Фінляндія спільно з Британією розпочала військові навчання поблизу кордону з рф
Фото: korrespondent.net
У навчаннях бере участь приблизно 600 транспортних засобів, включаючи бойові танки.
Фінляндія з Британією розпочала спільні військові навчання під назвою "Північна сокира 2025" у місті Кухмо за участю британських військових та 600 одиниць техніки.
 
Про це повідомляє Yle.
 
Зазначається, що у навчаннях беруть участь приблизно 3 тисячі осіб, з яких 600 – резервісти. Також у маневрах задіяні війська прикордонних військ Кайнуу та Північної Карелії, а також Британії.
 
Мета навчань – навчити війська оборонним, затримуючим, наступальним та нічним бойовим діям у складних умовах Північної Фінляндії.
 
"Співпраця з британським підрозділом зміцнює оперативну сумісність між союзниками", - заявив бригадний генерал Арі Лааксонен.
 
У навчаннях бере участь приблизно 600 транспортних засобів, включаючи бойові танки. Також у заходах задіяні два транспортні гелікоптери NH90 та один легкий гелікоптер MD 500 з полку Utti Jaeger. У навчаннях також буде використано безпілотники різних типів.

 

Фінляндіявійськові навчаннявійна в Україніросія окупанти

