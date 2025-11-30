Фінляндія спільно з Британією розпочала військові навчання поблизу кордону з рф

У навчаннях бере участь приблизно 600 транспортних засобів, включаючи бойові танки.

Фінляндія з Британією розпочала спільні військові навчання під назвою "Північна сокира 2025" у місті Кухмо за участю британських військових та 600 одиниць техніки.

Зазначається, що у навчаннях беруть участь приблизно 3 тисячі осіб, з яких 600 – резервісти. Також у маневрах задіяні війська прикордонних військ Кайнуу та Північної Карелії, а також Британії.

Мета навчань – навчити війська оборонним, затримуючим, наступальним та нічним бойовим діям у складних умовах Північної Фінляндії.