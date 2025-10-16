Фінляндія: росія готується до нової фази військової агресії

Ознаками нової ескалації міністр оборони називає масштабне переозброєння та скупчення військ поблизу кордонів ЄС.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що москва активно нарощує війська біля кордонів Європейського Союзу та готується до другої фази військової агресії, навіть попри триваючу війну в Україні.

Про це він сказав у Брюсселі під час засідання Північноатлантичної ради НАТО, повідомляє телеканал CNN.

"росія справді посилює свої збройні сили, готуючись до потенційної другої хвилі агресії. І навіть після завершення війни в Україні реальна загроза для НАТО залишатиметься", - наголосив Хякканен.

Він зазначив, що модернізація російської армії та скупчення військ поблизу кордонів ЄС є тривожними сигналами, на які Альянс повинен реагувати вже зараз.

