Фінляндія приєднається до ініціативи НАТО із закупівлі зброї США для України

Фінляндія оголосила про намір приєднатися до ініціативи НАТО із закупівлі американської зброї для України.

Перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО Хякканен заявив, що Фінляндія приєднається до PURL. Цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії, зазначив він.

Водночас, дуже важливо, щоб Україна отримувала американську зброю, сказав міністр.

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансуватимуть закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам. Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.