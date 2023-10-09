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ПОЛІТИКА

Фінляндія виділяє додаткові €92 млн на підтримку України та країн, які постраждали від російської агресії

09 жовтня 2023, 16:36
Фінляндія виділяє додаткові €92 млн на підтримку України та країн, які постраждали від російської агресії
В Україні кошти від Фінляндії спрямують на потреби охорони здоровʼя, транспорт, енергетику, сільське господарство, будівництво житла та соцзабезпечення.

Підтримка України з боку Фінляндії, що надається через Групу Світового банку, буде використана для зміцнення основних державних послуг, ремонту критичної інфраструктури, просування політичних реформ і закладення основи для реконструкції та відновлення України. Частину підтримки буде використано для допомоги найменш розвиненим країнам, які постраждали від російського вторгнення та інших глобальних криз.

Про це повідомляє пресслужба фінського МЗС.

Підтримку надають через Групу Світового банку. Фінляндія виділяє €62 мільйони на програму підтримки України та Молдови: €12 мільйонів з цієї суми передадуть як грант і €50 мільйонів — у вигляді позики. Крім того, Фінляндія надасть €30 мільйонів кредитом країнам, які постраждали від російської агресії. Зокрема, гроші спрямують на запобігання поширенню інфекційних захворювань. Про які саме країни йдеться, в МЗС Фінляндії не уточнюють.

В Україні кошти від Фінляндії спрямують на потреби охорони здоровʼя, транспорт, енергетику, сільське господарство, будівництво житла та соцзабезпечення. У Молдові гроші підуть на потреби біженців з України, а також — фінансування програми розвитку та готовності до криз.

"Це додаткове фінансування свідчить про непохитну підтримку Фінляндією України відповідно до урядової програми. Ми також підтримуватимемо покращення продовольчої безпеки в країнах, які постраждали від російського вторгнення", — сказав міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Наприкінці серпня Фінляндія також надала Силам оборони України військову техніку вартістю близько €94 мільйони.

війнаФінляндіярф тероризмдопомога Україна

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