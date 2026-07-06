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Фінляндія закрила частину повітряного простору

06 липня 2026, 13:13
Фінляндія закрила частину повітряного простору
Фото: korrespondent.net
Фінські військові пояснили тимчасові обмеження безпековими ризиками після нічної атаки українських безпілотників на територію рф.

Фінляндія тимчасово обмежила повітряний рух над східною частиною Фінської затоки через безпекову ситуацію, що виникла після нічної атаки українських безпілотників по території росії. Згодом аналогічні обмеження запровадили і для морського руху.

Про це повідомили Збройні сили країни.

Обмеження для авіаційного руху почали діяти о 6:10 ранку. О 6:48 військові також тимчасово обмежили рух суден на частині Фінської затоки.
 
Речник Генерального штабу Фінляндії Джере Палданіус пояснив, що такі заходи пов'язані з нічними ударами українських безпілотників по цілях на території росії. За його словами, Сили оборони Фінляндії наразі не зафіксували дронів, які могли б випадково потрапити до повітряного простору країни. Водночас Палданіус не виключив такої можливості та закликав громадян виконувати рекомендації Міністерства внутрішніх справ.
 
Фінляндіявійна в Україні

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