Фіцо просить Польщу про проліт до москви

Варшава розглядає запит після блокування маршруту Литвою та Латвією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір вирушити до москви на 9 травня через повітряний простір Польщі після того, як країни Балтії відмовили йому у прольоті.

Про це повідомляє польське агентство PAP.

За словами речника Міністерства закордонних справ Польщі Мацея Вевюра, Варшава вже отримала відповідний запит від словацької сторони. Наразі його розглядають.

Раніше Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір на шляху до москви, де він планує відвідати військовий парад 9 травня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за це рішення.

Подібна ситуація виникла і торік: тоді країни Балтії також не дозволили літаку словацького прем’єра пролетіти над їхньою територією. У результаті маршрут довелося змінити – він пролягав через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та росію.

Днями Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не хочуть пропускати його дорогою до москви.