Фон дер Ляєн обговорить з Індією запобігання обходу санкцій проти росії – Bloomberg
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Індії обговорить питання запобігання потраплянню до росії заборонених технологій. Індія є другим після Китаю постачальником товарів подвійного призначення.
Про це заявив Кіммо Ляхдевірта, посол Фінляндії в Нью-Делі, повідомляє Bloomberg.
Посол заявив, що індійські компанії не повинні обходити санкції, постачаючи росії такі товари, як електроніка, що має комерційне та військове застосування. Це обов'язок "відповідальної нації" - не допустити, щоб москва отримала ці товари, які можуть бути використані в її війні з Україною, сказав він в інтерв'ю.
Фон дер Ляєн та інші посадовці ЄС також обговорять ширший доступ на ринок і високі тарифи Індії на такі товари, як автомобілі та вино, в рамках поточних переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, повідомив журналістам раніше цього тижня представник ЄС. Поїздка триватиме до 28 лютого.
"Високі тарифи в Індії, безумовно, викликають занепокоєння у ЄС", - сказав Ляхдевірта, додавши, що бачить позитивну динаміку в розширенні торгівлі. Однак він сказав, що торговельна угода малоймовірна без істотного зниження тарифних і нетарифних бар'єрів. Переговори щодо торговельної угоди поновилися 2022 року після дев'ятирічної перерви.
У жовтні представники ЄС та Індії щодо санкцій зустрілися, щоб вивчити способи запобігання постачанню матеріалів подвійного призначення в росію.
росія є найважливішим торговельним партнером Індії, виступаючи одним з її найбільших джерел зброї та сирої нафти. Нью-Делі не засудив росію за вторгнення в Україну, хоча й виступав за діалог і дипломатію для припинення війни.
Індія і ЄС працюють разом над усуненням порушень санкцій, повідомив журналістам високопоставлений чиновник Міністерства закордонних справ на брифінгу в Нью-Делі в четвер. Міністерство торгівлі Індії перевіряє інформацію, надану ЄС.