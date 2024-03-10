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Forbes про знищення Patriot в Україні: дрон рф зафіксував ЗРК, а невдовзі над ними пролетіла російська гіперзвукова ракета

10 березня 2024, 16:52
Forbes про знищення Patriot в Україні: дрон рф зафіксував ЗРК, а невдовзі над ними пролетіла російська гіперзвукова ракета
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Це перший випадок за два роки широкомасштабної війни росії в Україні, коли росіянам вдалося знайти і знищити батареї Patriot.

Про це пише бізнес видання Forbes.

ЗМІ нагадує, що українські Patriot останній місяць близько десятка винищувачів-бомбардувальників росії, притупивши перевагу рф в повітрі.

Цілком ймовірно, що пускові установки і екіпажі, які "Іскандер" вразив цього тижня більше 30 кілометрів від лінії фронту, були тими ж, які збили багато російських літаків.

Повітря над сходом України, можливо, стало набагато безпечнішим для росіян".

Forbes пише, що в разі підтвердження цієї інформації, українці втратили в результаті однієї катастрофи до 13% своїх пускових установок Patriot, і, очевидно, не мали протиповітряного прикриття під час руху.
війнаPatriotзнищення

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