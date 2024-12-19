Forbes розкрив деталі про таємничий дрон Phoenix Ghost

Ці дрони створив маловідомий американський оборонний підрядник Aevex.

Під час війни росії в Україні Київ отримав від США більше 5 тисяч безпілотників Phoenix Ghost, про які публічно майже нічого не відомо.

Про це йдеться в статті бізнес-журналу Forbes.

Журналісти пишуть, що їм дозволили зазирнути та роздивитись приховані таємничі БПЛА.

Цю модель ронів виробляє американський оборонний підрядник Aevex. Фабрика знаходиться у місті Тампа, штат Флорида.

Довгий час навіть місце виробництва безпілотників лишалось таємним, адже американці справді боялися, що кремль спробує зірвати роботу підприємства.

Проте режим секретності повністю не знятий й досі і тому, щоб вберегти працівників фабрики від переслідування з боку росіян, з компонентів дрона перед відправкою в Україну видаляються всі ідентифікаційні позначки і навіть відбитки пальців.

Американські безпілотники Phoenix Ghost постачаються в Україну вже майже два роки і досі не було жодного достовірного фото чи відео їх використання на полі бою. А

І все це через вимоги Пентагону щодо секретності українські військові були небагатослівними щодо цих БпЛА.

І от нарешті обмеження трохи пом’якшили і журналістам Forbes показали і завод Aevex у Флориді, та навіть самі дрони.

Phoenix Ghost – це не модель, а ціла програма безпілотників, в межах якої виготовляється кілька видів дронів.

Журналістам показали чотири безпілотники, одна є ще інші, які лишаються секретними.

Співзасновник і генеральний директор компанії Aevex Брайан Радуенц розказав, що до 2022 року його підприємство не виробляло безпілотники, хоча й було залучено до цієї галузі, проте їм вдалося увірватися на ринок завдяки здатності швидко адаптуватися до потреб замовника та динаміці на полі бою.

Стартап зумів випередити решту американських фірм, які давно виробляють безпілотники за вже застарілими технологіями.

Ще на початку війни росії в Україні Пентагон шукав дрони, щоб швидко надати Україні і Міністерство оборони США опублікувало короткий і незвичайно вільний запит: "Створіть систему, яка зменшить рух великої збройної організації". Іншими словами, "не дати танкам вкотитися в Київ".

Компанія Aevex об’єдналася з компанією Tribe Aerospace, яка вже мала невелике виробництво у Тампі, і тоді виникла програма Phoenix Ghost.

"Це був божевільний період важкої роботи та швидкого створення прототипів. Ми не спали по 24 або 48 годин, переходячи від однієї події до наступної, можливо, спали лише в літаку по дорозі туди, спали в ангарах літаків по всьому світу в ящиках", – сказав співзасновник Tribe AerospaceДжо Регістр.

Корім Америки ще дрони постачали в Україну та працювали над їх удосконаленням, намагаючись зробити їх тихішими та менш помітними для радарів.

Модель назвали Dagger і вона добре показала себе в Україні, навть тоді, коли росіяни його збивали, БпЛА все однаково приносив користь, тому що його вартість складала лише 49 000 доларів, а це менше за значно дорожчу ракету ППО, яку на нього витрачають росіяни. За підрахунками виробника, збиття одного Dagger коштувало росіянам близько 500 000 доларів.

Пізніше Україна почала самостійно виробляти сотні тисяч маленьких ударних дронів, Dagger більше не був потрібен, тому Aevex перейшов до виробництва більшої версії з більшим радіусом дії під назвою Disruptor, базова версія якого коштує 69 000 доларів, і більш складного його "двоюрідного брата" під назвою Dominator, який має більшу вантажопідйомність і гнучкість для перенесення обладнання для спостереження.

Такі безпілотники дрони не такі повороткі, проте можуть брати на борт багато вибухівки і ефективно вражати важливі нерухомі цілі, наприклад склади палива і вибухівки.

Дроні і розумна пневматична пускова установка розроблені для упаковки в ящики, достатньо маленькі, щоб поміститися в фургони Mercedes Sprinter, які українці зазвичай використовують для перевезення спорядження по полю бою.