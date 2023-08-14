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Франція підготувала 6 тисяч українських військових

14 серпня 2023, 09:50
Франція підготувала 6 тисяч українських військових
Фото: Міністерство оборони
Франція допомогла з підготовкою у навчаннях 6 тисяч українських військових в рамках поставленого плану на поточний рік.

Про це пише Var Matin.

"Вже в серпні ми досягли мети, яку поставили перед собою на рік, підготувавши шість тисяч українських військових, розподілених між Францією і Польщею", - заявив  міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. 

Він додав, що для контрнаступу України необхідне "нове покоління солдатів, яких потрібно навчати".

За словами Лекорню, Франція продовжить допомагати Україні, зокрема, з військовою технікою і боєприпасами.

"Україна щомісяця отримує від Франції партію 155 мм артилерійських боєприпасів", - додав міністр 

Франція також допомагає з постачаннями засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що на початку серпня посол Франції відвідав зруйнований росією будинок у Кривому Розі.

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