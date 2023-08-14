Франція підготувала 6 тисяч українських військових

Франція допомогла з підготовкою у навчаннях 6 тисяч українських військових в рамках поставленого плану на поточний рік.

Про це пише Var Matin.

"Вже в серпні ми досягли мети, яку поставили перед собою на рік, підготувавши шість тисяч українських військових, розподілених між Францією і Польщею", - заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він додав, що для контрнаступу України необхідне "нове покоління солдатів, яких потрібно навчати".

За словами Лекорню, Франція продовжить допомагати Україні, зокрема, з військовою технікою і боєприпасами.

"Україна щомісяця отримує від Франції партію 155 мм артилерійських боєприпасів", - додав міністр

Франція також допомагає з постачаннями засобів протиповітряної оборони.