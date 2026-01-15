Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція забезпечує дві третини розвідувальних можливостей України – Макрон

15 січня 2026, 16:38
Франція забезпечує дві третини розвідувальних можливостей України – Макрон
Макрон. Париж
Він назвав роботу Коаліції охочих масштабним та історичним проривом.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сьогодні Коаліція охочих, яка складається з 34 держав, забезпечує усю міжнародну підтримку нашої держави у війні з рф.

Окремо він відзначив роль своєї країни, яка забезпечує дві третини розвідувальних можливостей Києва, цитує його звернення до військових на авіабазі "Істр" Укрінформ

Союзники, продовжив він, узгодили "переконливі гарантії безпеки", які можуть запрацювати вже наступного дня після укладання миру.

"Моніторинг лінії припинення вогню, відновлення української армії, сили стримування, гарантії безпеки другого рівня для всіх, хто візьме в цьому участь, – каже Макрон. – І ми зробили це вперше в нашій історії, створивши інтегроване франко-британське командування із залученням наших американських партнерів". 

Він нагадав, що, окрім європейських держав, Коаліція включає також Британію, Норвегію, Ісландію, Канаду, Японію та Нову Зеландію. Її робота, продовжив президент Франції – це масштабний та історичний прорив, який надає реальної ваги європейській обороні.

"Там, де ще рік тому Україна була вкрай залежною – у переважній більшості від американських розвідувальних спроможностей – сьогодні дві третини цих можливостей надає Франція. Дві третини!" – наголосив Макрон.

