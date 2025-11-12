Французькі компанії готові виробляти нову зброю в Україні
12 листопада 2025, 13:35
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з аташе Франції з питань озброєння полковником Фредеріком Балем та Тома Моро, главою Представництва Групи французьких підприємств оборонної та безпекової галузей наземного та аероназемного сектору (GICAT) в Україні.
Під час зустрічі сторони обговорили розвиток спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу.
"Рішення у сфері перехоплювачів для України є пріоритетом. Продовжуємо розширювати співпрацю з партнерами для забезпечення наших воїнів ефективними засобами протиповітряної оборони", - наголосив Боєв.
Окремо сторони розглянули можливості фінансування спільних проєктів, зокрема із залученням ресурсів європейських механізмів.
Обговорили також взаємодію між українськими та французькими підприємствами оборонної промисловості:
- виробництво систем ППО та ПРО, ракет до них;
- ремонт техніки;
- тестування інноваційних рішень;
- постачання компонентів;
- розробку нових зразків озброєння з урахуванням досвіду сучасної війни.
Французька сторона підтвердила готовність до реалізації нових спільних виробничих проєктів в Україні. Боєв своєю чергою подякував Франції за системну підтримку та партнерство, яке сприяє зміцненню обороноздатності України.