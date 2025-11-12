Французькі компанії готові виробляти нову зброю в Україні

Окремо сторони розглянули можливості фінансування спільних проєктів, зокрема із залученням ресурсів європейських механізмів.

Україна та Франція обговорили розвиток спільних проєктів у сфері оборонної промисловості. Серед іншого сторони розглянули можливості фінансування через європейські механізми

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з аташе Франції з питань озброєння полковником Фредеріком Балем та Тома Моро, главою Представництва Групи французьких підприємств оборонної та безпекової галузей наземного та аероназемного сектору (GICAT) в Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу.