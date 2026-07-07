Фронт не рухається, боротьба зараз йде за небо – Зеленський

Ключовим для завершення війни президент вважає далекобійні удари по москві і Петербургу.

Фронт у війні росії проти України зараз не рухається. Українські бійці ціною власних життів зупинили війну по контактній лінії, боротьба йде за небо.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Financial Times, уривки якого наведені його пресслужбою.

Глава держави зазначив, що в боротьбі за небо Україна уже є конкурентом, але проблемним питанням лишається антибалістика.

"Ми не були готові, у нас не було антибалістичних програм, у нас не було такої спадщини радянської. Вона вся перейшла в Москву і не залишилась в Україні. У нас не було ядерної зброї, без якої ти не в цьому клубі. Ти в клубі тих, на кого можна напасти", – прокоментував він.