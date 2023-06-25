FT:ЄС повинен прискорити скорочення викидів, щоб досягти кліматичних цілей

Рух до декарбонізації гальмується слабким прогресом у деяких сферах.

ЄС повинен значно прискорити свої зусилля зі скорочення викидів парникових газів, якщо хоче досягти поставлених кліматичних цілей на 2030 і 2050 роки, вважає Європейська обсерваторія кліматичної нейтральності (ECNO), яка оцінила десятки показників у провідних секторах економіки.

Про це повідомляє FT.

Прогрес у досягненні мети ЄС, включаючи цільовий показник чистого нуля викидів до 2050 року, був особливо низьким у лісовому господарстві та фінансах: згідно з першим всеосяжним звітом, який відстежує прогрес блоку.

Експерти кажуть, що для досягнення чистого нуля необхідно збільшити щорічні кліматичні інвестиції на 360 мільярдів євро.

Консорціум дослідницьких груп також заявив, що Брюссель повинен активізувати зусилля, щоб допомогти домогосподарствам зменшити свій вуглецевий слід.

ЄС позиціонує себе як лідер у кліматичній політиці, маючи на меті скоротити викиди парникових газів на 55% до 2030 року і досягти нульового рівня викидів до 2050 року. До 2021 року ЄС скоротив свої викиди на 30% порівняно з рівнем 1990 року. Але для досягнення поставленої мети до 2030 року необхідно буде скоротити ще 132 мегатонни еквівалента вуглекислого газу на рік, що приблизно дорівнює річному виробництву 332 газових електростанцій, йдеться у звіті.

"Дані за останні п'ять років дають чіткий сигнал: хоча викиди в Європі продовжують знижуватися, для досягнення мети 2030 року і кліматичної нейтральності до 2050 року необхідні більш швидкі темпи скорочення", - додається в доповіді.

Всесвітня метеорологічна організація заявила, що на Європу чекає "вдвічі більше" потепління, ніж в середньому по світу, і в 2022 році температура буде приблизно на 2,3°C вище доіндустріального рівня. Минулого року по всьому континенту спостерігалася екстремальна спека, посуха і лісові пожежі, "нові максимуми" температури поверхні моря в регіоні і "безпрецедентний" рівень танення льодовиків. Міністр з питань клімату та енергетики Нідерландів Роб Джеттен, який веде переговори від імені ЄС на кліматичних самітах COP, сказав, що дуже важливо, аби Європа досягла своїх цілей зі скорочення викидів, оскільки регіон "повинен бути лідером і подавати приклад у боротьбі зі зміною клімату, враховуючи свою історичну відповідальність".

У п'ятницю, 23 червня, Єврокомісія завершила консультації щодо встановлення цілі блоку на 2040 рік і, як очікується, зробить першу офіційну оцінку прогресу на шляху до нульового рівня викидів у вересні.

У звіті ECNO зазначається, що середній вуглецевий слід ЄС від витрат домогосподарств зменшувався в середньому на 1,2% щорічно в період з 2014 по 2019 рік і це "занадто повільний" темп для досягнення мети кліматичної нейтральності до 2050 року.

Політика ЄС, спрямована на те, щоб допомогти споживачам перейти до більш екологічного способу життя, "практично відсутня", і, хоча зменшення споживання червоного м'яса допомогло, агропродовольчому сектору Європи потрібно декарбонізуватися більш ніж удвічі швидше, ніж зараз, йдеться у звіті.

ЄС також "рухається в неправильному напрямку" щодо субсидій на викопне паливо, вважають експерти, оскільки витрати "стрімко зростуть" у 2021 і 2022 роках з 46,2 млрд євро в 2020 році у відповідь на енергетичну кризу, спричинену повномасштабним вторгненням росії в Україну.

На рівні ЄС не було "жодних доступних індикаторів, які б оцінювали відповідність фінансової системи Паризькій кліматичній угоді", а також системи відстеження того, чи відповідає торговельна політика цілям Паризької кліматичної угоди.

Іншими сферами, що викликають занепокоєння, є брак інвестицій в енергетичні мережі для підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії, а також повільний прогрес у відмові від використання котлів, що працюють на викопному паливі, і впровадженні екологічно чистої енергії в промисловості.