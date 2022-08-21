Ф’юрі прийняв виклик Усика і назвав умову двобою

Перемога в потенційному поєдинку принесе одному з боксерів звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, оскільки він збере всі пояси

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) відповів на виклик українського володаря поясів IBF, IBO, WBA Super та WBO Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Тайсон Ф'юрі записав звернення до потенційного суперника.

"Я щойно побачив, як Джошуа вдруге програв Усику. Англія втратила свої пояси, але в мене є рішення. Якщо ви хочете їх повернути, то відправте циганського варвара, відправте мене, і я позбавлю українського невдаху його титулів, як я зробив з останнім українським невдахою", - заявив він.

Очевидно, що Ф'юрі каже про Володимира Кличка, якого він переміг у 2015 році.

"Але це буде дорого. Ви повинні заплатити, якщо хочете побачити найкраще. Це буде дуже дорого, тож діставайте чекову книжку, і тоді я позбавлю українського невдаху поясів", - додав "циганський король".