G7 готується суттєво посилити санкції проти росії – Bloomberg

01 жовтня 2025, 18:09
G7 готується суттєво посилити санкції проти росії – Bloomberg
Нові обмеження мають вдарити по ключових секторах російської економіки та посилити тиск на нафтовий експорт.

Країни "Великої сімки" наближаються до узгодження нового етапу жорстких санкцій проти росії через її небажання припинити війну проти України.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Видання ознайомилось із проєктом заяви, підготовленої до зустрічі міністрів фінансів країн G7. Зазначається, що остаточний варіант документа може зазнати змін перед офіційним ухваленням.

"Ми згодні з необхідністю діяти спільно і вважаємо, що настав час для значного скоординованого посилення заходів, аби підтримати стійкість України та критично послабити здатність росії вести війну", - йдеться в проєкті заяви.

G7 розглядає низку нових кроків, спрямованих на ключові сектори російської економіки - енергетику, фінанси та військово-промисловий комплекс. Також під ударом можуть опинитися треті країни, компанії та організації, які допомагають росії обходити чинні санкції.

Особливу увагу планується зосередити на обмеженні експорту російської нафти, яка залишається головним джерелом доходів рф.

"Ми погодилися, що зараз настав час максимально посилити тиск на експорт російської нафти", - йдеться в документі.

Це може передбачати нові санкції проти російських нафтових компаній, «тіньового флоту», а також схем торгівлі енергоносіями в обхід санкцій.

Окремий блок заяви стосується координації фінансової допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про механізми подальшого використання заморожених російських активів для підтримки Києва.

Паралельно Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, що включає заборону імпорту скрапленого природного газу з РФ до 2027 року, а також нові обмеження щодо енергетичного та фінансового секторів.

За даними джерел Bloomberg, як G7, так і ЄС планують фіналізувати нові санкційні пакети вже в жовтні.

Раніше стало відомо, що G7 планує залишити російські активи замороженими навіть після закінчення війни.

 

