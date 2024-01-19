Газа – найнебезпечніше місце в світі для дітей – ЮНІСЕФ
Про це дитячий фонд ЮНІСЕФ написав на сайті.
"З часу мого останнього візиту ситуація перейшла від катастрофічної до майже колапсу. ЮНІСЕФ назвав сектор Гази найнебезпечнішим для дитини місцем у світі. Ми говорили, що це війна проти дітей. Але ці істини, здається, не доходять. З майже 25 000 людей, які, як повідомляється, були вбиті в секторі Газа після ескалації військових дій, до 70 відсотків становлять жінки та діти. Вбивство дітей має бути негайно припинено", - заявив заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Тед Чайбан.
На сайті описані випадки травмування дітей і недостатнє медичне забезпечення для їхнього порятунку та лікування. Крім того, умови перебування у тимчасових таборах біженців дуже погані.
"Понад 1,9 мільйона людей, або майже 85 відсотків населення Гази, зараз є переміщеними особами, включаючи багатьох тих, хто переміщувався неодноразово… Важко уявити масу цивільного населення на кордоні, а умови, в яких вони живуть, нелюдські. Води не вистачає, а поганих санітарних умов неможливо уникнути. Холод і дощі цього тижня створили ріки бруду. Невелика кількість доступної їжі не відповідає харчовим потребам дітей. В результаті тисячі дітей недоїдають і хворіють", - йдеться на сайті фонду.
В ЮНІСЕФ додали, що погіршення життя дітей Гази може призвести до того, що кількість смертей зросте через хвороби і голод, і що оминути - потрібно надати більше допомоги, для чого інтенсивні бомбардування мають бути припинені.
"Нам потрібно залучити більше вантажівок, через більше переходів і з набагато ефективнішими процесами перевірки. До конфлікту понад 500 вантажівок в'їжджали в сектор Гази щодня. Коли я був там у листопаді, туди приїжджало близько 60 вантажівок допомоги щодня. Зараз це приблизно 130 вантажівок на день разом із у середньому 30 комерційними вантажівками на день", - розказав заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ.
Наразі майже немає доступу гуманітарної допомоги до півночі Гази, де перебуває 250-300 тисяч людей.
В кінці жовтня стало відомо, що в Газі загинуло більше 3400 дітей і понад 6300 отримали поранення.