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Газа – найнебезпечніше місце в світі для дітей – ЮНІСЕФ

19 січня 2024, 17:39
Газа – найнебезпечніше місце в світі для дітей – ЮНІСЕФ
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Сектор Гази це найнебезпечніше для дітей місцем у світі, за останні два місяці ситуація з катастрофічної перетворилася на близьку до колапсу.

Про це дитячий фонд ЮНІСЕФ написав на сайті

"З часу мого останнього візиту ситуація перейшла від катастрофічної до майже колапсу. ЮНІСЕФ назвав сектор Гази найнебезпечнішим для дитини місцем у світі. Ми говорили, що це війна проти дітей. Але ці істини, здається, не доходять. З майже 25 000 людей, які, як повідомляється, були вбиті в секторі Газа після ескалації військових дій, до 70 відсотків становлять жінки та діти. Вбивство дітей має бути негайно припинено", - заявив заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Тед Чайбан.

На сайті описані випадки травмування дітей і недостатнє медичне забезпечення для їхнього порятунку та лікування. Крім того, умови перебування у тимчасових таборах біженців дуже погані.

"Понад 1,9 мільйона людей, або майже 85 відсотків населення Гази, зараз є переміщеними особами, включаючи багатьох тих, хто переміщувався неодноразово… Важко уявити масу цивільного населення на кордоні, а умови, в яких вони живуть, нелюдські. Води не вистачає, а поганих санітарних умов неможливо уникнути. Холод і дощі цього тижня створили ріки бруду. Невелика кількість доступної їжі не відповідає харчовим потребам дітей. В результаті тисячі дітей недоїдають і хворіють", - йдеться на сайті фонду. 

В ЮНІСЕФ додали, що погіршення життя дітей Гази може призвести до того, що кількість смертей зросте через хвороби і голод, і що оминути - потрібно надати більше допомоги, для чого інтенсивні бомбардування мають бути припинені.

"​​Нам потрібно залучити більше вантажівок, через більше переходів і з набагато ефективнішими процесами перевірки. До конфлікту понад 500 вантажівок в'їжджали в сектор Гази щодня. Коли я був там у листопаді, туди приїжджало близько 60 вантажівок допомоги щодня. Зараз це приблизно 130 вантажівок на день разом із у середньому 30 комерційними вантажівками на день", - розказав заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ.

Наразі майже немає доступу гуманітарної допомоги до півночі Гази, де перебуває 250-300 тисяч людей.

В кінці жовтня стало відомо, що в Газі загинуло більше 3400 дітей і понад 6300 отримали поранення.

 

дітиЮНІСЕФГаза

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