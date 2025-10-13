Трамп назвав росію наступним пріоритетом США після Гази

Відповідне доручення він публічно дав своєму спецпредставнику Стівену Віткоффу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни в Секторі Гази Сполучені Штати мають зосередити зусилля на завершенні війни рф проти України.

Про це він сказав під час виступу у Кнесеті в межах офіційного візиту до Ізраїлю.

У своїй емоційній промові, що тривала близько години та неодноразово переривалась оплесками й оваціями, Трамп особливо відзначив роботу свого спецпредставника з питань Близького Сходу Стівена Віткоффа. Зокрема він пригадав його нещодавню зустріч із президентом рф Володимиром путіним у москві.

"Я думав, ця розмова триватиме 15 хвилин. Зателефонував через пів години — вони ще говорили. Потім через годину, і ще… Вони говорили п’ять годин! Я запитав: про що можна стільки говорити?" - сказав Трамп, назвавши Віткоффа «природженим перемовником».

Американський президент також заявив, що нині може з гордістю сказати, що вісім війн завершено за вісім місяців", хоча ще напередодні згадував про сім.

При цьому він висловив переконання, що припинити війну росії проти України "буде простіше", ніж владнати конфлікт у Газі.

Завершуючи промову, Трамп публічно звернувся до Віткоффа, держсекретаря Марко Рубіо та свого зятя Джареда Кушнера:

"Спершу нам потрібно розібратися з росією. Маємо з цим покінчити. Якщо не заперечуєш, Стів, зосередьмося на росії", - сказав Трамп.

Такоє він раніше заявив, що Віткофф п’ять годин розмовляв із путіним, нічого не знаючи про росію.