Віткофф п'ять годин розмовляв із путіним, нічого не знаючи про росію – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що був вражений п’ятигодинною зустріччю свого спецпредставника Стіва Віткоффа з президентом рф владіміром путіним, адже той, за його словами, "нічого не знав" ні про росію, ні про її лідера.
Про це Трамп розповів під час виступу в ізраїльському Кнесеті у понеділок, 13 жовтня.
"Коли я відправив Стіва до москви, очікував, що зустріч триватиме хвилин 15-20. Він нічого не знав про росію, майже нічого і про путіна. Політикою особливо не цікавився. Але він справді добре тямить у нерухомості", - сказав Трамп.
Однак, коли президент США вирішив перевірити хід зустрічі вже через годину після її початку, з’ясувалося, що перемовини тривають. Те саме повторилося і через дві, і навіть через три години. Лише після п’ятої години Віткофф вийшов зі зустрічі з путіним.
"Я питаю його: "Про що, чорт забирай, ви могли говорити п’ять годин?" А він мені: "Та про все потроху. Було багато цікавих тем. Обговорювали головне", - переповів Трамп діалог.
"Але ж не можна говорити про це п’ять годин поспіль! Це талант. Справжній талант", - додав Трамп, назвавши Віткоффа "хорошим хлопцем, якого всі люблять".
Нагадаємо, Стів Віткофф це американський бізнесмен і девелопер, якого Трамп у 2025 році призначив спеціальним представником з економічних питань. Його несподівано висока активність у переговорах із Кремлем викликала подив як у журналістів, так і в частини американського політикуму.