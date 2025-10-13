Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Віткофф п'ять годин розмовляв із путіним, нічого не знаючи про росію – Трамп

13 жовтня 2025, 16:25
Віткофф п'ять годин розмовляв із путіним, нічого не знаючи про росію – Трамп
Фото: Great again
Він назвав це проявом "справжнього таланту".

Президент США Дональд Трамп заявив, що був вражений п’ятигодинною зустріччю свого спецпредставника Стіва Віткоффа з президентом рф владіміром путіним, адже той, за його словами, "нічого не знав" ні про росію, ні про її лідера.

Про це Трамп розповів під час виступу в ізраїльському Кнесеті у понеділок, 13 жовтня.

"Коли я відправив Стіва до москви, очікував, що зустріч триватиме хвилин 15-20. Він нічого не знав про росію, майже нічого і про путіна. Політикою особливо не цікавився. Але він справді добре тямить у нерухомості", - сказав Трамп.

Однак, коли президент США вирішив перевірити хід зустрічі вже через годину після її початку, з’ясувалося, що перемовини тривають. Те саме повторилося і через дві, і навіть через три години. Лише після п’ятої години Віткофф вийшов зі зустрічі з путіним.

"Я питаю його: "Про що, чорт забирай, ви могли говорити п’ять годин?" А він мені: "Та про все потроху. Було багато цікавих тем. Обговорювали головне", - переповів Трамп діалог.

"Але ж не можна говорити про це п’ять годин поспіль! Це талант. Справжній талант", - додав Трамп, назвавши Віткоффа "хорошим хлопцем, якого всі люблять".

Нагадаємо, Стів Віткофф це американський бізнесмен і девелопер, якого Трамп у 2025 році призначив спеціальним представником з економічних питань. Його несподівано висока активність у переговорах із Кремлем викликала подив як у журналістів, так і в частини американського політикуму.

 
Дональд ТрампСтів Віткофф росія

Останні матеріали

Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється