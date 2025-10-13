Він назвав це проявом "справжнього таланту".

Президент США Дональд Трамп заявив, що був вражений п’ятигодинною зустріччю свого спецпредставника Стіва Віткоффа з президентом рф владіміром путіним, адже той, за його словами, "нічого не знав" ні про росію, ні про її лідера.

Про це Трамп розповів під час виступу в ізраїльському Кнесеті у понеділок, 13 жовтня.

"Коли я відправив Стіва до москви, очікував, що зустріч триватиме хвилин 15-20. Він нічого не знав про росію, майже нічого і про путіна. Політикою особливо не цікавився. Але він справді добре тямить у нерухомості", - сказав Трамп.

Однак, коли президент США вирішив перевірити хід зустрічі вже через годину після її початку, з’ясувалося, що перемовини тривають. Те саме повторилося і через дві, і навіть через три години. Лише після п’ятої години Віткофф вийшов зі зустрічі з путіним.

"Я питаю його: "Про що, чорт забирай, ви могли говорити п’ять годин?" А він мені: "Та про все потроху. Було багато цікавих тем. Обговорювали головне", - переповів Трамп діалог.

"Але ж не можна говорити про це п’ять годин поспіль! Це талант. Справжній талант", - додав Трамп, назвавши Віткоффа "хорошим хлопцем, якого всі люблять".

Нагадаємо, Стів Віткофф це американський бізнесмен і девелопер, якого Трамп у 2025 році призначив спеціальним представником з економічних питань. Його несподівано висока активність у переговорах із Кремлем викликала подив як у журналістів, так і в частини американського політикуму.