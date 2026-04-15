"Газпром" попри санкції відновив постачання СПГ до Китаю

15 квітня 2026, 17:49
Фото: ТАСС
російська компанія "Газпром" здійснила другу поставку скрапленого природного газу до Китаю.

російський енергетичний холдинг "Газпром" продовжує постачання скрапленого газу до Китаю, незважаючи на санкційні обмеження, введені США 2025 року.

Про це повідомляє Reuters.

російська компанія "Газпром" здійснила другу поставку скрапленого природного газу до Китаю із заводу "Портовая", який перебуває під санкціями.

Йдеться про підприємство порівняно невеликої потужності - близько 1,5 млн тонн СПГ щорічно.

Об'єкт розташований на узбережжі Балтійського моря і почав роботу восени 2022 року.

Спочатку поставки з цього заводу орієнтувалися на Туреччину і Грецію, проте з часом географія експорту розширилася. До переліку покупців увійшли Китай, Іспанія та Італія.

Після запровадження американських обмежень у січні 2025 року експорт із "Портової" було фактично зупинено.

Обмеження спрямовані на скорочення можливостей росії з виробництва та продажу СПГ, а також на зниження доходів від енергетичного сектора.

Проте поставки поступово поновлюються. Газовоз "Валера", який раніше носив назву "Великий Новгород", завантажився на заводі 25 січня і доправив паливо в китайський Бейхай.

Цей рейс став другим після перерви: перший вантаж було відправлено до Китаю в грудні 2025 року.

Паралельно поставки в Бейхай здійснює й інший російський проєкт - "Арктик СПГ-2", що також перебуває під санкціями.

До введення обмежень "Портовая" взимку відправляла в середньому два танкери на місяць.

Зараз, крім двох поставок до Китаю, підприємство щомісяця направляє один вантаж до Калінінграда.

Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Політика
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Політика
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Cуспільство
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Політика
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Політика
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Політика
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Політика
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
