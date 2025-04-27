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Гегсет боїться втратити посаду глави Пентагону на тлі скандалу в Signal

27 квітня 2025, 12:44
Гегсет боїться втратити посаду глави Пентагону на тлі скандалу в Signal
wikimedia.org
Проте глава Пентагону став "важким і колючим" у взаємодії, а також сварить персонал і кричить на нього.

Міністр оборони США Піт Гегсет побоюється звільнення після скандалів з витоками даних в месенджері Signal. 

Після події його поведінка стала "нестабільною", інформує телеканал NBC News.

Анонімне джерело сказали виданню, що під час телефонної розмови Дональд Трамп сказав Гегсету, що він не схвалює те, що міністр надсилав інформацію про авіаудари в Ємені групі Signal, до якої входили його дружина, брат і його особистий адвокат. Трамп назвав цей вчинок "дитячим".

Розмова закінчилася тим, що президент США сказав Гегсету продовжувати "боротися". 

Також два американських чиновники повідомили каналу, що глава Пентагону хоче, щоб президент США бачив у ньому "бійця" на тлі скандалів.

Гегсет наразі зосередився на публічних і телевізійних виступах, де він раніше працював і де він може спілкуватися безпосередньо з Трампом.

Попри зусилля Гегсета, його поведінка стала "нестабільною", і він здається все більш впевненим у своїй роботі. 

Своїм підлеглим Гегсет сказав, що не може дозволити себе звільнити.

Люди, які працюють з главою Пентагону, кажуть, що той став "важким і колючим" у взаємодії, а також сварить персонал і кричить на нього.

В березні ми писали, що глава Пентагону поділився у Signal засекреченою інформацією, однак не визнав це.

 

ПентагонПіт Гегсет

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