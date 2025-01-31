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CУСПІЛЬСТВО

Гелікоптер відхилився від маршруту через дефіцит диспетчерів під час авіакатастрофи у Вашингтоні – ЗМІ

31 січня 2025, 09:43
Гелікоптер відхилився від маршруту через дефіцит диспетчерів під час авіакатастрофи у Вашингтоні – ЗМІ
Фото: Hub
Армійський гелікоптер Sikorsky H-60 міг відхилитися від затвердженої траєкторії польоту перед його зіткненням з пасажирським літаком American Airlines над річкою Потомак у Вашингтоні.

У день авіакатастрофи над Вашингтоном, коли армійський гелікоптер зіткнувся з пасажирським літаком, в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні не вистачало диспетчерів.

Про це пише The New York Times із посиланням на попередній звіт Федерального управління цивільної авіації США.

Армійський гелікоптер Sikorsky H-60 міг відхилитися від затвердженої траєкторії польоту перед його зіткненням з пасажирським літаком American Airlines над річкою Потомак у Вашингтоні. Нові деталі зʼясували, коли слідчі прочісували місце авіакатастрофи в пошуках доказів.

Подробиці про остаточну локацію гелікоптера свідчать, що він не йшов за затвердженим маршрутом і летів вище, ніж треба, над землею, коли перетинав завантажений повітряний простір неподалік від столиці країни.

У внутрішньому звіті Федерального управління цивільної авіації США зазначають, що диспетчер, який обслуговував гелікоптери поблизу аеропорту Рейгана ввечері 29 січня, також інструктував літаки, які приземлялися та вилітали з його злітно-посадкових смуг. Зазвичай ці завдання виконують двоє диспетчерів.

Тим часом Національна рада з безпеки на транспорті знайшла чорні скриньки літака — реєстратор голосу в кабіні пілотів і реєстратор даних польоту, і забрала їх для лабораторного аналізу.

У середу ввечері, 31 січня, біля Вашингтона, пасажирський літак компанії American Airlines під час посадки зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk. За останніми даними, у четвер вдень із річки було витягнуто понад 40 тіл.

СШАавіакатастрофа

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