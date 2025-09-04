Генсек НАТО: росія, Китай та Іран готуються до тривалої конфронтації

Рютте наголосив, що росія не має жодного права диктувати умови щодо присутності іноземних військ в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росія, Китай та Іран нарощують військову співпрацю до безпрецедентного рівня і готуються до довготривалої конфронтації із Заходом. Водночас він наголосив, що лише Україна має право вирішувати питання присутності іноземних сил на своїй території.

Про це повідомляє The Guardian.

Глобальні загрози

Рютте підкреслив, що війна росії проти України є найочевиднішим прикладом загрози, проте виклики не завершаться навіть із кінцем цього конфлікту. Він звернув увагу на кооперацію москви з Пекіном, Тегераном і Пхеньяном.

"Вони збільшують співпрацю у сфері оборонної промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до тривалої конфронтації. Виклики, з якими ми стикаємося, є довгостроковими. Тож ми маємо бути готові", — сказав генсек НАТО.

Він зауважив, що мета Альянсу не провокувати нову гонку озброєнь, а гарантувати безпеку і свободу для своїх громадян.

Рішення України — суверенне право

Рютте наголосив, що росія не має жодного права диктувати умови щодо присутності іноземних військ в Україні.

"Чому нас має хвилювати, що росія думає про війська в Україні? Це суверенна країна. Це не їм вирішувати", — заявив він під час IISS Prague Defence Summit.

Він уточнив, що якщо Київ вирішить залучити іноземні сили гарантій безпеки в рамках мирної угоди, це буде виключно його право.

Не перебільшувати роль путіна

Генсек НАТО також закликав Захід не перебільшувати вплив російського диктатора владіміра путіна.

"Ми повинні припинити робити путіна занадто могутнім. Він — губернатор Техасу, не більше. Тому давайте не будемо ставитися до цього надто серйозно", — підкреслив Рютте.

Сьогодні, 4 вересня, близько 30 світових лідерів зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити майбутні гарантії безпеки для Києва.

Переговори відбуваються на тлі відсутності чітких гарантій від США, що додає додаткового тиску на союзників України.