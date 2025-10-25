Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Генсек НАТО заявив, що у путіна закінчуються ресурси для війни

25 жовтня 2025, 08:55
Генсек НАТО заявив, що у путіна закінчуються ресурси для війни
Він переконаний, що настав час посилити тиск на рф.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російські війська майже не просуваються на полі бою, і що будь-які незначні успіхи, яких вони досягли, отримані ціною величезних втрат. За його словами, у очільника Кремля Владіміра Путіна залишається все менше варіантів, оскільки йому бракує грошей, військ та ідей для продовження війни.

Таку думку він висловив під час пресконференції після засідання "Коаліції охочих" у Лондоні.

Рютте додав, що нові санкції США проти найбільших нафтових компаній росії позбавлять Москву життєво важливих доходів і посилять тиск на Кремль, змусивши його шукати шляхи до переговорів. Генсек НАТО підкреслив, що президент США Дональд Трамп "абсолютно відданий" ідеї закінчення війни та встановлення вічного миру в Україні.

Рютте зауважив, що, попри складну ситуацію, українські військові хоробро борються, а іноземна допомога дає відчутні результати.

"путін майже не просувається на полі бою, а там, де є незначне просування, воно досягається величезною ціною, тому правда полягає в тому, що у путіна закінчуються гроші, війська та ідеї.

Сотні тисяч росіян гинуть внаслідок агресії путіна. Україна мужньо тримається, і наша допомога приносить плоди.

Президент Трамп дуже влучно сказав: вони повинні зупинитися там, де вони зараз", — зазначив Рютте.

Він також привітав ініціативу Європи і Канади щодо надання додаткової військової допомоги Києву.

"Події на полі бою показують, що наша підтримка України дає результати, і ми маємо її продовжувати. Треба поєднати її підтримку із санкціями та економічним тиском, і 19-й пакет санкцій ЄС проти росії є ще одним хорошим кроком у цьому напрямку по обидва боки Атлантики", — зауважив Рютте.

На його думку, завдяки останнім переговорам у Вашингтоні, Європейській Раді та Лондоні союзники рухаються у правильному напрямку до угоди про "справедливий і тривалий мир для України".

НАТОВладімір ПутінМарк Рюттевійна в Україні

Останні матеріали

Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Політика
Лора Лумер: майстриня хаосу. Чому її слід побоюватися більше за ультраправу проросійську Марджорі Ґрін – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 16:10
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Політика
Як Європа продовжує підживлювати воєнну машину росії. Імпорт російських енергоносіїв зріс у семи найбільших країнах Європи – Ілан Берман
Переклад iPress – 24 жовтня 2025, 12:00
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Політика
Чотири тижні фори. Як нові санкції США страхують російську нафту – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 23:56
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Політика
Жаба в каструлі. Як змінити хід гібридної війни росії – RUSI
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 13:28
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Політика
Угорська шпигунська мережа у Брюсселі. Чи знала про неї Єврокомісія? – Politico
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 11:16
Чому Трамп скотився до вигрібної ями. Пропагандистська лайно-кампанія президента – Енн Епплбом
Політика
Чому Трамп скотився до вигрібної ями. Пропагандистська лайно-кампанія президента – Енн Епплбом
Переклад iPress – 23 жовтня 2025, 07:59
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Політика
Тиск на путіна працює. росія знову дає слабину – скасовує переговори у Будапешті – Washington Post та експерти
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 16:52
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Політика
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється