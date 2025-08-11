Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Генсек Ради Європи приїде до Києва перед Днем незалежності

11 серпня 2025, 21:55
Генсек Ради Європи приїде до Києва перед Днем незалежності
Фото: SWI Swissinfo, Keystone/Peter Schneider
Він також прокоментував майбутні перемовини президента США Дональда Трампа з російським диктатором.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе незабаром відвідає Київ та проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

"Найближчими днями я зустрінуся з президентом Зеленським у Києві напередодні Дня незалежності України, щоб просунути та зміцнити нашу співпрацю в межах Плану дій, що визначає відновлення України у сфері демократії, прав людини та верховенства права", - заявив Берсе.

Він також прокоментував майбутні перемовини президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним, які відбудуться на Алясці 15 серпня.

"Коли в п’ятницю очі всього світу будуть спрямовані на мирні переговори на Алясці, перед нами постане єдине питання: чи буде мир в Україні побудований на основі справедливості, чи буде сформований шляхом поступок агресії?" - наголосив генсек Ради Європи.

Він зазначив, що "зусилля президента Трампа зупинити вбивства, не вдаючись до поступок агресору, заслуговують на схвалення". 

"Позиція Ради Європи чітка: мир має бути сталим і справедливим - і він має бути досягнутий за участі України. Як сказав президент Зеленський, будь-яка угода без Києва виллється в мертве рішення", - додав Берсе.

