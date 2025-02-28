Геополітичний огляд. Давно час будувати міжнародні інституції, здатні замінити Pax Americana – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер у геополітичному огляді продовжує наполягати на тому, що зрада Америкою України матиме плачевні наслідки для самих американців, які дорого за це заплатять. За цих умов Тихоокеанська Америка має об'єднати зусилля зі своїми азійськими союзниками для того, щоби протистояти Китаю, Північній Кореї та росії. Тим часом, на думку Таннера, Європа ставатиме згуртованішою і за своїм потенціалом зможе стримувати Китай та протистояти росії за участю України, яка має стати учасником європейського НАТО.

Північна Америка. Традиційні республіканці, такі як Ніккі Гейлі, міжнародні консервативні діячі, такі як Борис Джонсон, і фальшивий соціалістичний Санта-Клаус Берні Сандерс – усі згодні з цим, як і близько 80% американців: путін – поганий чувак. Однак команда Трампа, очевидно, з цим не згодна.

Це кричуща політична недбалість – йти проти інстинктів 80% американців (так можна вчинити лише якщо ти дурний або пов'язаний і рішуче налаштований ігнорувати електорат у майбутньому). Відверто кажучи, у будь-якій іншій адміністрації люди говорили б про розслідування прихованих зв'язків Джей Ді Венса з московськими інтересами, але корупція, яка сходить з рук американським сенаторам, – це зовсім інша справа.

Вибір тактики адміністрації Трампа у цей критичний момент, а також її вкрай застарілий стратегічний підхід стануть катастрофічними як для неї самої, так і для ширших інтересів Америки. Трамп оточений шарлатанами, чиї політичні рішення продиктовані чистими емоціями, і всі вони намагаються побудувати в його тіні дитячі культи особистості. Він сам демонструє ознаки трансформації, ледь викарабкавшись після замаху, а дисципліна, яка дозволила його політичній команді випотрошити команду Байдена-Гарріс у 2024 році, повністю зникла.

Наслідки перебування в Овальному кабінеті такого зрадника, як Венс, є серйозною перешкодою для того, щоб хтось зміг усунути Трампа, хоча я даю йому не більше 40% шансів пережити свій термін на посаді, якщо врахувати всі фактори.

У 2017 році Трамп міг залякувати і блефувати, змушуючи світ танцювати під свою дудку, але не зараз. Все, чого він збирається досягти на світовій арені, – це тотальний саботаж американської влади. Це робить чутки про те, що він є агентом КДБ, майже правдоподібними, за винятком того, що я вважаю, що російська розвідка має компромат на більшість американських політиків.

Зважаючи на все це, кінець американської влади не обов'язково буде поганим для світу в цілому, але він, безумовно, завдасть шкоди основним американським інтересам на довгий час. Прийняття Трампом риторики путіна щодо України, ймовірно, є простим переговорним прийомом, пов'язаним з угодою про видобуток корисних копалин. Але, роблячи це, він показав, що справжнє джерело його особистих поглядів на Україну таке ж, як і у Джо Байдена. Для цих хакерів все зводиться до простого марнославства.

Увага – це валюта для політиків, і чудова майстерність Зеленського як комунікатора завжди дратувала певний клас спостерігачів, які переконані, що вони могли б зробити все краще, хоча більшість із них ніколи не чули, як над головою розривається снаряд, навіть на тренуваннях. Тож, звісно, Трамп називає його диктатором. Сказав хлопець, який відверто зловживає виконавчою владою так, що це викликало б заклики до революції, якби будь-який демократ спробував це зробити. На даний момент сценарій за замовчуванням для США, ймовірно, полягає в тому, що наступний президент-демократ вирішуватиме, як впоратися з новим рухом за відокремлення. Це буде весело.

Існує небагато матеріальних чинників, які могли б призвести до справжньої громадянської війни у США, але певні популярні ілюзії можуть перевернути всі розрахунки за сприятливих обставин. Завдяки політизації американської історії, яка домінує з 1960-х років, правдива історія громадянської війни у Сполучених Штатах була спотворена. Кожна партійна команда прагне представити її у певному світлі, щоб підкріпити свої претензії на моральну перевагу над іншою. Саме тому конфлікт помилково описують як війну за рабство чи права штатів, тоді як насправді це була боротьба за право домінувати над федеральним урядом. Інакше навіщо б Конфедерація витрачала стільки часу під час конфлікту, намагаючись захопити округ Колумбія, вторгаючись на територію Союзу?

Невдовзі після цього Союз зміцнився і у відповідь федеральні війська окупували нейтральні штати, такі як Делавер і Меріленд. Проте, маючи вибір, більшість американців розділили б країну, щоб уникнути кровопролиття.

Повертаючись до американської політики щодо України, слід зазначити, що від самого початку заангажовані викривлення погано вплинули на розуміння конфлікту громадськістю. Політичні можливості також були обмежені через те, що люди не розуміли, що саме з того, що їм говорили про Україну, відповідає дійсності, а що – ні.

Адміністрація Байдена доклала величезних зусиль, намагаючись контролювати наратив про Україну, відчайдушно прагнучи уникнути відповідальності у разі падіння України, але водночас побоюючись наслідків розпаду імперії путіна. Тому вони вдавали, що обмежена допомога була відповідальною за порятунок України і що більша несла б неприйнятний ризик ядерної ескалації.

Публічне ставлення Трампа до України є настільки ж штучним, наскільки і його переговорний стиль та бажання швидко виграти в темі, яка не становить особистого інтересу, перш ніж переходити до інших питань. Це, однак, не змінює того факту, що поведінка Вашингтона останнім часом доводить кожному світовому лідеру, який має хоч краплю здорового глузду, що Трамп намагається відволікти всіх від якихось екстремальних викликів, з якими стикаються нібито могутні США. Він сигналізує, що Америка настільки слабка, що у неї немає іншого вибору, окрім як укласти угоду з меншою силою – такою як путінська росія.

Це сигнал про те, наскільки все погано у сучасній Америці, що група нібито супермачо, супермаскулінних чуваків наполягає на тому, що росія в чомусь сильна, хоча не бракує переконливих відеодоказів, які доводять протилежне. Це має бути очевидним навіть для таких, як Ілон Маск чи Джо Роган: країна, яка успадкувала більшу частину старого радянського арсеналу, явно не може підкорити сусіда, який може похвалитися чвертю населення і десятою частиною річного військового бюджету москви. Навіть якби українці в якийсь спосіб обманювала США, вони до біса добре справляються з цим!

Важливо пам'ятати, що, незважаючи на всі справедливі нарікання на політику Трампа щодо України, яка сприяє путіну, поки що це мало лише обмежений матеріальний вплив на допомогу Києву. Найбільша небезпека наразі – втрата доступу до важливого джерела ракет ППО Patriot, навіть тимчасова. Однак, якщо Японія або Південна Корея втрутяться і почнуть постачати ракети до Європи, цього може бути достатньо для компенсації. Втрата HIMARS була б неприємною, але зараз існують альтернативні способи доставки вогневої потужності. А щодо Starlink – Україна має альтернативу і для цього.

Всупереч заявам Трампа, США надали Україні майже стільки ж допомоги, скільки і Європа. Ці кошти обліковуються краще, ніж будь-який актив, що належить Пентагону чи Маску. І поки що ніхто не говорить про те, щоб відрізати Україну від закупівлі обладнання в американських компаній. Незважаючи на всі цілком реальні наслідки заяв Трампа минулого тижня, на полі бою розмови йдуть саме про це. Доки в Україні не почне закінчуватися необхідне озброєння, нічого насправді не зміниться.

За іронією долі, саме стійкість України дає Трампу простір для того, щоб кинути Київ під автобус. Трамп не може дозволити собі втратити Україну, як Байден Афганістан, якщо він хоче провести щось через Конгрес.

Трамп у певному сенсі зробив послугу Україні та її справжнім союзникам. Він повністю підтвердив мою теорію про ненадійність США. Продемонструвавши свою безглузду слабкість, ніхто не здивується, якщо він збожеволіє і спробує активно саботувати Україну. Я все ще не бачу, що це станеться – більш імовірно, що путін порушить велике, красиве, одноденне перемир'я, що спонукає Трампа знову перехитрити. Що завгодно, що забезпечить глядачам максимальну драму і збереже увагу до Трампа в центрі уваги.

Але коли пістолет приставлений до твоєї голови, розумно припускати найгірше, навіть якщо ти тихо оптимістично дивишся на приятеля, який підкрадається з-за спини. Давно час будувати міжнародні інституції, здатні замінити Pax Americana, якого насправді ніколи не було.

Європа. Федеральні вибори в Німеччині завершилися, і майбутній канцлер Мерц одразу ж заявив, що Європа повинна прагнути повної незалежності від Америки. Уряд ФРН, найімовірніше, перейде на більш проукраїнську позицію, ніж за часів Шольца, який, як і Байден, хотів лише зробити вигляд, що підтримує Україну для перемоги.

Велика Британія, Франція, Німеччина, Скандинавія, країни Балтії, Нідерланди та Польща – одностайні. Італія та Іспанія приєдналися до протистояння путіну заради Європи, а більшість менших країн Європи принаймні готові приєднатися до решти. Наразі створено передумови для довгострокової заміни Америки в НАТО Україною, яка, зрештою, принесе більше користі, ніж ненадійні й, можливо, приречені США.

Європейський шок від зухвалості команди Трампа, яка повністю ігнорує альянси, що існували десятиліттями, вже переростає в такий рівень рішучості, якого я ніколи не бачив в ЄС, якщо судити з тону висвітлення подій у ЗМІ останнім часом. Американці мають цей дивний стереотип про слабкість і пацифізм європейців, який є абсолютно невиправданим.

Угода буде скасована в той момент, коли достатня кількість європейців перестане довіряти американським обіцянкам безпеки. Цей поріг вже перейдено, і повернути назад процес, що розгортається зараз, буде неможливо. Це займе кілька років і багато інвестицій, але Європейський Союз нарешті має достатню мотивацію, щоб погодитися на вищий рівень боргу, якщо це підштовхне економіки країн-членів до режиму зростання. Німецьким кредиторам це не сподобається, але зараз Німеччина є найближчим серйозним партнером Америки на континенті – слід сподіватися, що кінець епохи Шольца змінить цю ситуацію. Гігант, що спав, прокинувся. Чудова робота, Трамп.

Схоже, що незабаром проти членства України в НАТО виступатимуть лише США, Угорщина та Словаччина. Якщо НАТО і ЄС придумають, як обійти або навіть вигнати норовливих членів, якщо вони не співпрацюватимуть – краще Україна, ніж вони, у будь-якому випадку – НАТО і ЄС стануть сильнішими у найкоротші терміни. Почніть гарантувати стабільні прибутки на десять і більше років, як це часто роблять промислові контракти європейського зразка, і раптом стабільність Європи відносно США перетворить її на зростаючий ринок. Маючи більше населення, але нижчий рівень добробуту та вищий рівень безробіття, Європа має матеріальну слабкість в економіці, яку можна використати. США, з іншого боку, все ще надто гарячі. Основна потреба Європи – дешева енергія, і американські компанії будуть раді її забезпечити, принаймні до того часу, поки нинішній бум фрекінгу не закінчиться черговою катастрофою через кілька років. До того часу Європа встигне побудувати набагато більше поновлюваних джерел енергії, можливо, навіть ядерних. Україна має запаси урану.

Достатньо згуртована Європа могла б мати більшу сировинну економічну та військову потужність, ніж США. У тісному союзі з іншими демократичними країнами світу вона матиме достатньо сили, щоб стримувати Китай, стримувати москву і залишити США занепадати.

Вже йдуть розмови про те, що Європа створить фонд у розмірі 700 мільярдів доларів для підтримки України. Якщо це стане реальністю і буде зроблено швидко, то військові витрати москви будуть легко переважені. Якщо європейське НАТО візьме себе в руки і ставитиметься до ЗСУ як до ефективного члена, який несе головну відповідальність за захист східного кордону, то за шість місяців можна буде передати достатню кількість техніки і підготувати солдатів, аби переломити ситуацію і примусити москву до миру на європейських умовах до кінця 2025 року.

Потенціал є – бракує лише політичної волі, щоб привести його в дію. Американські ілюзії щодо примату американських інтересів і сили зробили це можливим. Не обов'язково, щоб це була європейська армія як така, аби виконати ту ж саму роль. І як тільки розрив з Америкою буде завершений, Європа зможе стати сильнішою. У довгостроковій перспективі це може бути погано, але для наступних кількох поколінь іншого вибору, схоже, немає.

Пекін і москва, безумовно, збираються максимально використати американський відступ. І якщо подумати, то достатньо одного теракту, який приписують картелю в Мексиці, щоб втягнути США в якусь самопоразкову боротьбу з повстанцями, яка не принесе успіху. Залишається тільки сподіватися, що іноземні спецслужби не збираються розважатися.

Близький Схід. Напруженість продовжує кипіти, але поки що різні перемир'я тримаються... ледве-ледве. Однак повернення до війни в Газі виглядає майже неминучим. Я очікую, що як тільки люди Трампа закінчать підривати європейські відносини, вони скористаються плутаниною для досягнення своїх цілей на Близькому Сході. Що, по суті, є завданням Нетаньягу, оскільки він так чи інакше дружить з обома похмурими половинами Америки.

У будь-якому разі, поки що немає жодних ознак підготовки до нападу на Іран, хоча Ізраїль, ймовірно, захоче спочатку поповнити свої запаси. Авіаносець "Трумен" отримав невелику пробоїну в борту після зіткнення з торговим судном біля Суецького каналу, тому спочатку його треба відремонтувати або замінити. Завжди прикро, коли авіаносець виходить з ладу через подібні нещасні випадки.

Я сподіваюся на перше, тому що війна з Іраном була б дуже поганою ідеєю. Ви просто не стримаєте цю ядерну програму на цьому етапі. Корабель відплив, потрапив у шторм, затонув і відправив екіпаж у рятувальні шлюпки. Можливо, вони якось виживуть і повернуться, щоб знайти судно на плаву, але я б на це не ставив.

Тихоокеанський регіон. На даному етапі, як американець з Тихоокеанського регіону, я не бачу нічого поганого в розпаді федерального уряду в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Без необхідності субсидіювати бідніший Південь і Середній Захід з наших податків, у нас було б набагато більше грошей, щоб інвестувати в нашу місцеву інфраструктуру. Реформуйте спосіб функціонування федеральної системи, і ми отримаємо здорову багатопартійну демократію та значну автономію для наших більш консервативних сільських районів, що є необхідністю.

Аляска, Гаваї та Тихоокеанські острови мають власний федеральний округ. Просто їх нелегко показати на карті, коли вони так далеко від материка. Крім того, їхні кордони мають сенс. Каліфорнія, Орегон і Вашингтон мають... проблеми. Але належний федеральний устрій може все виправити. Просто дайте нам конституційну автономію.

І оскільки ніхто в країні чи за кордоном не може покладатися на те, що Вашингтон виконає свої зобов'язання щодо захисту Конституції від усіх загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх, ми також будемо у більшій безпеці. Команда Трампа вирішила представляти не волю американського народу, а бажання кліки багатих південців.

У Тихоокеанській Америці половина республіканців відкидає це божевілля, об'єднуючись із республіканцями Півдня лише через те, як працює американська партійна машина. Більша частина американського Заходу, навіть якщо в середньому більш консервативна, ніж Тихоокеанська Америка, є такою ж. Це робить коаліцію Трампа вкрай нестабільною. Це може бути причиною швидкості, з якою команда Трампа ламає звичний устрій.

Я давно вважаю, що Аляска, Каліфорнія, Гаваї, Орегон, Вашингтон і Тихоокеанські території, ймовірно, мають стати або власною незалежною країною, або автономним регіоном у складі США. Культурно, економічно і політично ми все більше відрізняємося завдяки тому факту, що більшість людей, які зараз живуть на цих територіях, є недавніми переселенцями. Вони приїхали за певною якістю життя, визначеною унікальним середовищем регіону, але відстані між населеними пунктами зберегли величезний ступінь місцевого колориту. Індивідуальна свобода та відповідальність громади не є протилежними поняттями в культурі Тихоокеанської Америки, а навпаки, доповнюють одне одного.

Америка має три різні варіанти майбутнього на вибір. Перше – це насильницький конфлікт, друге – стан фактичного паралічу, що триватиме покоління або більше, і третє – мирний поділ федерального уряду за регіональним принципом. Контроль над ядерними силами стримування, призначення керівників ФРС та забезпечення вільного пересування громадян і майна між регіонами можна залишити Раді президентів, кожен з яких обирається у своєму регіоні. В іншому випадку нові регіональні федеральні уряди успадкують всі активи і зобов'язання, надані Вашингтону, і зможуть вільно інтерпретувати і змінювати Конституцію відповідно до волі своїх виборців.

Я б запропонував, щоб кожен регіон взяв на себе відповідальність за свою частину світу. Тихоокеанська Америка займалася б усіма зовнішніми справами між Індією і Арктикою, зокрема стримувала б москву, Пекін і Пхеньян від спроб переписати кордони, які існували десятиліттями і ніколи не повинні бути змінені силою. Якщо можливо, слід уникнути другої Тихоокеанської війни. Для цього потрібен тонкий нюанс, з яким істеблішмент у Вашингтоні явно не справляється.

Що стосується Тихоокеанського регіону, то поєднання міфологічного мислення про реальну історію Тихоокеанської війни і небезпечних хибних уявлень про уявну гомогенну китайську ментальність створює серйозний ризик заманювання американського персоналу в пастку. Зараз Пекін був би божевільним, якби не спровокував кризу навколо Тайваню, що вимагає масштабного розгортання американської військової сили. З огляду на те, як Трамп руйнує американські альянси, Пекін має цілком реальні шанси розробити сценарій, за яким значна частина американських сил у Тихому океані буде спрямована проти нарощування військової потужності Китаю.

В умовах, коли Японія, Південна Корея, Австралія і, можливо, навіть Тайвань вагаються, чи варто ризикувати бути втягнутими у щось американською адміністрацією, яка може негайно розвернутися і продати їх усіх, достатньо однієї помилки з боку США, щоб половина їхньої бойової потужності на театрі воєнних дій була скалічена протягом декількох годин. Навіть якби Китай зазнав ще більших втрат, виведення з ладу лише двох американських авіаносців змінило б баланс сил, оскільки Сполучені Штати не можуть швидко замінити такі складні об'єкти.

Це та небезпека, на яку наразили США та їхніх союзників витівки Трампа. Якщо Китай становить хоча б половину тієї загрози, на якій всі наполягають, Сі зробить крок. путіну до того часу краще втекти, інакше ми більше не будемо розмірковувати про те, чи почалася Третя світова війна.

Те, що Китай проводить навчання з бойовою стрільбою в Тасмановому морі між Австралією і Новою Зеландією, є досить різким сигналом того, куди, на думку Пекіна, рухається майбутнє. Настав час Тихоокеанській Америці, Японії, Південній Кореї, Австралії, Новій Зеландії і Тайваню об'єднатися.

Заключні коментарі. Через три роки все виглядає не менш жахливо, ніж тоді, коли орки вбивали мирних жителів у передмісті Києва. Запобігання подібному там чи деінде має бути таким же пріоритетом, як боротьба зі зміною клімату, расизмом чи нерівністю.

Зрада Америкою України – і занадто багато інших союзників, щоб їх порахувати – є причиною того, що світ гостро потребує альтернативи. Частина Америки з радістю приєднається до неї. Решта вільна зробити свій власний вибір. Навіть якщо це означає капітуляцію перед путіним. Це те, що роблять усі сильні, незалежні, самодостатні чоловіки, чи не так? О, мати можливість змахнути чарівною рукою і відправити певних людей на фронт, щоб вони отримали важливий життєвий урок.

Українці роками боролися за нашу свободу. Американська зрада матиме високу ціну. Для американців.

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