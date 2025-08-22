Глава дипломатії ЄС: кремль сміється з мирних зусиль Трампа

Каллас привітала зусилля Трампа з досягнення перемир'я, однак заявила, що путін ще менш схильний сідати за стіл переговорів після Аляски.

Саміт на Алясці та у Вашингтоні дали російському диктатору путіну саме те, чого він хотів, стверджує глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, наголошуючи на тому, що кремль глузує над зусиллями президента США Дональда Трампа зі встановлення миру в Україні.

Як пише Politico, Каллас вважає, що зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні принесли путіну велику пропагандистську перемогу.

"Очевидно, що росія не хоче миру... Усі обіцянки, які путін давав досі, він не виконав", - сказала вона, додавши, що саміт на Алясці став для кремля піар-джекпотом.

Каллас привітала зусилля Трампа з досягнення перемир'я, однак заявила, що путін ще менш схильний сідати за стіл переговорів після Аляски, "тому що він домігся того, чого хотів від цієї зустрічі".

"путін просто сміється, не зупиняючи вбивства, а, навпаки, збільшуючи їхню кількість".

Вона нагадала, що росія досі не пішла на жодну поступку в переговорах, незважаючи на те, що саме вона є агресором. При цьому наголосила, що зосередження переговорів на передачі території Україною - це "пастка, в яку путін хоче нас заманити".

Каллас заявила, що союзники України по коаліції охочих ще не зробили "конкретних кроків", і їм належить вирішити, який внесок вони можуть внести в майбутні сили стримування в Україні та якої форми вони набудуть.

"росія просто знову збере свої сили і знову нападе, - сказала вона, - тому ми повинні переконатися, що вона не зробить цього в майбутньому".