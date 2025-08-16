Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп і путін завершили зустріч без угод і припинення вогню

16 серпня 2025, 08:53
Трамп і путін завершили зустріч без угод і припинення вогню
Запланований спільний ланч також було скасовано.

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента рф Володимира путіна завершилася без досягнення конкретних домовленостей і без оголошення про припинення вогню в Україні, попри заяви обох сторін про "значний прогрес".

Про це стало відомо під час спільної пресконференції лідерів.

Трамп заявив, що під час переговорів сторони обговорили широкий спектр питань і досягли «значного прогресу», однак жодної офіційної угоди укладено не було.

"Немає ніякої угоди, поки немає угоди", - зазначив президент США.

Він також додав, що переговори з путіним були "надзвичайно продуктивними", і що «багато питань було узгоджено».

"Я зателефоную в НАТО трохи пізніше. Я зателефоную різним людям, яких вважатиму за потрібне. І, звісно, я зателефоную президенту Зеленському й розповім йому про сьогоднішню зустріч. Урешті-решт, рішення за ними", - сказав Трамп.

"Ми не домовилися, але в нас є дуже хороші шанси домовитися", - підсумував він.

Пресконференція завершилася без запитань від журналістів.

В ніч на суботу розпочалися переговори Трампа і путіна.

 
Володимир ПутінДональд Трампзустріч

