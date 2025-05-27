Наразі він усе ще перебуває у російській столиці.

Президент рф владімір путін і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрілися в москві й обговорили "зусилля" про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Хакан Фідан перебуває з дводенним візитом у росії, де також зустрівся з головним переговірником москви Владіміром Мєдінскім і планує зустрітися з Сєргєєм Лавровим.

Крім теми України обговорювалися двосторонні економічні та енергетичні питання.

Поки що місце і дата наступних переговорів між Україною та кремлем не узгоджені, проте Туреччина готова їх прийняти.

Турецьке джерело повідомило виданню, що Анкара продовжить відігравати роль "посередника", а найближчим часом Хакан Фідан планує відвідати Київ для продовження переговорів.

російські джерела повідомили, що розглядають також ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Оман як потенційні майданчики для мирних переговорів.