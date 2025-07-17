Глава МЗС Туреччини звинуватив Ізраїль у геноциді в Газі та закликав ООН до дій

За його словами, мирних жителів вбивають під час спроб отримати їжу та воду, а гуманітарна допомога навмисно блокується.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час виступу в Раді Безпеки ООН 16 липня рішуче засудив військову операцію Ізраїлю в Секторі Газа, звинувативши ізраїльську армію в геноциді палестинського населення.

Про це повідомляє TRT Global.

Фідан заявив, що ситуація в Газі перетворилася на "концентраційний табір", а понад два мільйони людей зазнають "неймовірних страждань". За його словами, мирних жителів вбивають під час спроб отримати їжу та воду, а гуманітарна допомога навмисно блокується.

"Поки ми зібралися в цій залі сьогодні, геноцидна війна Ізраїлю проти палестинського народу триває безупинно", — заявив міністр.

Очільник турецької дипломатії також звинуватив Ізраїль у грубому порушенні норм міжнародного гуманітарного права та закликав Організацію Об’єднаних Націй взяти на себе відповідальність за забезпечення нейтральної та ефективної гуманітарної допомоги.

"Це вже не просто гуманітарна катастрофа, а випробування нашої спільної людяності", — додав він.

Фідан попередив, що дії Ізраїлю несуть ризик регіональної ескалації. За його словами, агресивна політика Тель-Авіва виходить за межі Сектора Газа, зачіпаючи Ліван, Сирію та Іран. Особливу стурбованість міністр висловив щодо ситуації в Сирії, де, на його думку, ізраїльські удари підривають крихкий мир.

Туреччина, за словами Фідана, виступає за повне міжнародне визнання Держави Палестина та її членство в ООН, вважаючи це ключовим елементом довгострокового врегулювання конфлікту.

На завершення виступу міністр різко розкритикував Раду Безпеки ООН, заявивши, що вона "підвела народ Гази та зневажила людську гідність".

Фідан закликав міжнародну спільноту негайно забезпечити: