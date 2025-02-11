Глава Пентагону підтвердив, що США не відправлятимуть війська в Україну

Гегсет заперечив можливість такого розвитку подій.

Сполучені Штати Америки не змінюють свою позицію щодо відправки військ в Україну. Таких планів у Вашингтона немає.

Про це глава Пентагону Піт Гегсет заявив під час спілкування з журналістами в Штутгарті.

Журналістка поцікавилася у глави Пентагону, чи можуть США відправити війська в Україну для відстеження поставок зброї. Вона нагадала, що президент США Джо Байден клявся не відправляти американських солдатів в Україну.

"Ми не збираємося відправляти американські війська в Україну", - коротко відповів Гегсет.

За даними The New York Times, можливість присутності європейських військ в Україні буде головною темою обговорень під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

При цьому NYT з посиланням на експертів пише, що для європейських миротворців в Україні без допомоги США існуватиме загроза з боку росії. Експерти навіть не виключають можливість російських атак.

Водночас проти такої ідеї виступає сама росія, оскільки війська НАТО буквально будуть присутні на території України.