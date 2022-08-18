Глави МЗС ЄС обговорять візові обмеження для окупантів рф 31 серпня

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер під час брифінгу.

«31 серпня у нас буде офіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Дискусії там торкнуться також питання віз росіян, які подорожують до ЄС», – сказала речниця.

Гіппер додала, що у контексті візового питання Єврокомісія просуває скоординовану відповідь на рівні ЄС.

«Зараз дискусії відбуваються на рівні ЄС і між державами-членами, щоб гарантувати скоординований підхід… Грунтуючись на останній інформації, яку ми отримали від держав-членів, візова активність повністю не зупинена, зокрема гуманітарні випадки опрацьовуються», – додала вона.

Речниця підкреслила, що єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон відвідає Латвію та Фінляндію у перший тиждень вересня для подальших обговорень цієї теми.

Також представниця Єврокомісії прокоментувала призупинення Естонією дії шенгенських віз росіян, які видала балтійська країна. Вона зазначила, що це відбувається «з огляду на безпрецедентні виклики, з якими ми зіткнулися – не тільки Україна, але і держави-члени».

Нагадаємо, ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Так, Польща стала п'ятою країною, яка відмовилася видавати візи росіянам.