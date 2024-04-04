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ПОЛІТИКА

Голосування в Палаті представників Конгресу США щодо допомоги Україні відбудеться через кілька тижнів

04 квітня 2024, 09:58
Голосування в Палаті представників Конгресу США щодо допомоги Україні відбудеться через кілька тижнів
https://mikejohnson.house.gov/
Якщо спікер пришвидшиться і спробує ухвалити законопроєкт наступного тижня, це може призвести до його провалу, вважають джерела серед "червоних".

Спікер Палати представників Майк Джонсон все ще шукає варіант, як пом'якшити опозицію республіканців, які займають жорстку позицію в українському питанні. Як наслідок, поставити його на голосування можуть пізніше, ніж до середини квітня.

Про це пише Bloomberg.

Співрозмовники ЗМІ у керівництві партії наголошують, що досі команда Джонсона не поділилася з "червоними" детальним планом щодо продовження підтримки нашої держави, що, ймовірно, свідчить про те, що вона досі не визначилася, яких саме поступок від адміністрації Джо Байдена вимагатиме. 

"Обіцянка спікера про швидкі дії не мала на меті встановити конкретний термін", — цитує видання слова прессекретарки Тейлор Гоулсі, яка також додала, що Джонсон все ще "вислуховує думки членів партії". 

Втім, інші джерела стверджують, що він все ж може ухвалити рішення на вихідних, що допоможе йому наступного тижня пришвидшити процес ухвалення закону. Але такий графік ризикує призвести до провалу законопроєкту, після чого протистояння з прихильниками жорсткої лінії Республіканської партії продовжиться. 

Питання продовження військової допомоги Україні у Конгресі зараз гальмує Палата представників, адже Сенат вже сказав своє слово. Спікер Майк Джонсон пообіцяв поставити республіканський законопроєкт (а не сенатський) на голосування лише "після Великодня". Оскільки у США він припадає на 31 березня, а у роботі Палати представників ще й оголошена двотижнева перерва, то голосування відбудеться не раніше 9 квітня.

СШАвійнадопомога УкраїніПалата представників

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