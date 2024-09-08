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ПОЛІТИКА

Голова МЗС закликав Захід збільшити підтримку України через порушення російськими дронами повітряного простору НАТО

08 вересня 2024, 19:28
Голова МЗС закликав Захід збільшити підтримку України через порушення російськими дронами повітряного простору НАТО
джерело president.gov.ua
За словами Сибіги, порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії рф виходять за межі України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Захід має відповісти посиленою підтримкою України після останніх інцидентів із падінням російських дронів на території держав НАТО.

Про це він написав у X (Twitter).

За словами Сибіги, порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії рф виходять за межі України.

"Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії рф, захистити життя і зберегти мир у Європі. Для цього Україна потребує конкретних дій союзників", – підкреслив він.

Серед таких дій Сибіга назвав рішення Заходу використовувати своє ППО для збиття російських ракет і дронів над Україною, посилення допомоги Збройним Силам України, а також зняття обмежень на використання Києвом зброї.

"Дійте зараз", – підсумував міністр.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, у східній частині Латвії впав російський військовий дрон. У НАТО вже засудили порушення повітряного простору Румунії російським дроном. Там заявили про "безвідповідальні" дії росіян, хоча в Альянсу "немає інформації про навмисний напад" рф на союзників.

війнаНАТОМЗС Україниросія загроза

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